Sanremo 2022, Fiorello non si trattiene: Amadeus imbarazzato, coinvolto il figlio

A Sanremo 2022, Fiorello ha messo in imbarazzo Amadeus coinvolgendo anche suo figlio durante il corso della sua ospitata.

Al Festival di Sanremo 2022 il primo ospite non poteva che essere Fiorello, che durante le scorse edizioni ha rappresentato una vera e propria colonna portante per il direttore artistico Amadeus che lo ha rivoluto anche quest’anno, ma lui è sempre pronto a sorprenderci ed ancora oggi non si sa se abbia accettato o meno questa proposta, lasciando tutto il pubblico del piccolo schermo nel mistero.

Lo showman ha iniziato questa sua apparizione come soltanto lui sa fare, mettendo in imbarazzo il suo collega ed amico tirando in ballo anche suo figlio, che in quel momento era seduto in platea al fianco di Giovanna Civitillo.

Fiorello ha messo in imbarazzo Amadeus a Sanremo 2022, rivelando un inedito retroscena che probabilmente non corrisponde alla realtà dei fatti ma che ha strappato un sorriso a tutti i presenti.

Fiorello mette in imbarazzo Amadeus al Festival di Sanremo 2022

Fiorello, durante il corso dello spazio a lui dedicato, ha ribadito il suo desiderio, in maniera del tutto ironica si intende, di voler vedere il Festival da casa invece a causa di Amadeus ogni anno è costretto a vederlo. Tant’è che ha ammesso che in un primo momento aveva pensato di non presentarsi ma poi ha svelato il perché ha accettato.

Fiorello ha rivelato che il figlio di Amadeus si sarebbe presentato sotto casa sua con un cartellone con scritto “Non abbandonare il mio papà” e per questo motivo non se la sarebbe sentita di dirgli di no. Ovviamente l’aneddoto da lui raccontato è del tutto ironico e probabilmente non è accaduto nella realtà, ma ha sicuramente strappato un sorriso a tutti i presenti.

Fiorello a Sanremo 2022 ha ammesso in imbarazzo Amadeus, che non ha potuto fare a meno di sorridere sul palco dell’Ariston che l’ha consacrato come una delle colonne portanti del piccolo schermo degli italiani.