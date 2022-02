Tra un Astro e l’altro, cari amici di Instanews stiamo iniziando un nuovo percorso stellare. L’Oroscopo di oggi è molto importante, specialmente per alcuni segni d’acqua, i quali sentono nell’aria una carica positiva che li porterà a dare il 100%. Peccato che non può dirsi lo stesso per i pragmatici segni di terra…

Come se non bastasse, il mese di febbraio inizia senza Luna! O meglio, abbiamo a che fare con una Luna Nuova, la quale si posiziona a 12° dal Sole nell’orbita dell’Aquario. Quindi, siamo nel bel mezzo di una Congiunzione che porterà degli effetti abbastanza particolari. In questo mix di emozioni, non si può non osservare il meraviglioso cielo color ametista che colora il firmamento. Sapete che è la pietra del mese? Scopriamo le news di oggi per i 3 segni più fortunati, e quelle degli ultimi 3 sfortunati classificati in fondo alle previsioni.

Questa magnifica visione dell’Universo non può che incantarci e al tempo stesso farci perdere nello spazio sconfinato. Stelle, Astri, Pianeti e Lune, cosa caratterizzerà il mese di febbraio? Senza dubbio il cielo del rinnovamento sta muovendo i primi passi e ci condurrà in un periodo nel quale parte dei nostri obiettivi si realizzeranno, ma non solo.

I transiti più importanti ci accompagnano con una vela di mistero. Molte cose sono state spiegate a gennaio, questioni che ci hanno tenuto con il fiato sospeso per un po’. Ma sarà adesso che tante altre curiosità verranno rivelate, perché l’amore entra a gamba tesa nella vita delle Case Celesti.

Se Mercurio con il suo moto retrogrado, cioè illusoriamente sembra andare al contrario, ma in realtà è solo più lento, ci porta a riflettere e riflettere sui drammi della nostra vita, sarà Venere tornata in moto diretto a dare la spinta giusta ai sentimenti.

E che dire della Luna Nuova? Congiunzione tra la Luna e il Sole nell’orbita dell’Aquario. Questo significa che i due Astri sono posti a 12° gradi l’uno dall’altro, rispetto la Casa Celeste del mese. Questo non può che comportare delle grandi rivoluzioni!

Se il cambiamento interiore di gennaio aveva dato i suoi frutti, a febbraio molti eventi faranno finalmente il loro corso, donando la chiarezza che mancava. Forse, sarà proprio grazie a quel briciolo di pazzia tipico dell’Aquario che molte situazioni diventeranno più dinamiche.

Prendete in mano la vostra Ametista, violacea come questo meraviglioso Universo che vi accoglie. E’ la pietra del potere e della nobiltà spirituale, caratteristiche di cui avrete bisogno, soprattutto di forza di volontà per mettere in atto i vostri sogni.

Oroscopo top per questi 3 segni d’acqua, tu dove sei?

Come già accennato, saranno due segni d’acqua in vetta alla classifica, seguiti da uno d’aria. Stiamo parlando dei Pesci, Cancro e dell’Aquario! Che triade incredibile. Di solito sono un po’ considerati i piagnucoloni dello Zodiaco, ma oggi le stelle sono a vostro favore perché la creatività e la sensibilità che vi caratterizza, insieme alla vostra originalità, vi porteranno lontano. Se sei dei Gemelli consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

Iniziamo con gli inimitabili Pesci, non ci sono parole che bastano per rappresentarvi. Sempre con la vostra verve un po’ mistica e qualche volta enigmatica, siete un’oceano di misteri. Inquieti, socievoli e indimenticabili partner, in amore siete quelli che sanno amare di più. Infatti, capita che solo quando vi si perde, ci si rende conto davvero di quanto grandi fossero le vostre attenzioni. In questo momento siete al top dei vostri sentimenti, ma al lavoro state attenti a qualche situazione fastidiosa con i colleghi. Ve la caverete da bravi giocatori come sempre, ma la Luna Nuova vi farà distrarre un po’. Ricordate che avete degli obiettivi, pensate a voi stessi.

Passiamo al Cancro, in questo mese di febbraio ci sono grandi cose. Perché finalmente grazie alla Luna Nuova ti metterai in gioco e attuerai il frutto del tuo duro lavoro interiore. Sei stato turbato per ora, ma di più da te stesso che dall’atteggiamento degli altri. Sfrutta qualche volta il tuo essere empatico, e diventa più sicuro di ciò che sei. Consigli: in amore ti fai intimorire spesso e ti chiudi a guscio, questa volta prova a metterti in mostra senza paura di far cadere filtri e maschere.

Che dire dell’Aquario? Dopo un mese di gennaio fantastico, anche il successivo non può che seguire la stessa linea. Sei stato bravo a mettere da parte la tua negatività, e la Luna Nuova ti porterà a esprimere te stesso, perché sarà una tua esigenza incontenibile. Per tutto il periodo scorso hai rivoluzionato il tuo mondo interiore, adesso lo vuoi condividere soprattutto in amore. Consigli: buttati in storie anche non sicure, perché la tua voglia di amare è pari a quella di rischiare, vedrai che prima o poi avrai quello che meriti.

Che giornata per questi 3 segni di terra, rimanete a casa!

Stendiamo un velo pietoso per chi non vuole seguire mai i consigli e vuole fare di testa sua. Non per niente abbiamo in fondo alla classifica due segni di terra pragmatici e cocciuti, Toro e Vergine, e uno di fuoco che mangia pane e aggressività quotidianamente, l’Ariete. Non significa che il vostro essere decisi sia un problema, ma solo che a volte in base alle situazioni dovete plasmare questo modo di essere. Se sei del Capricorno consulta l’Oroscopo perché sei quarto.

Iniziamo dal guerriero dello Zodiaco per eccellenza, l’Ariete. Con te è impossibile controbattere, perché sei un fuoco inarrestabile e grazie alla Luna Nuova raggiungerai grandi obiettivi. Inguaribile stacanovista, sei anche sensibile ma nessuno sembra capirlo. Si scambia la tua sincerità con l’aggressività, quando invece sei un partner indimenticabili e chi ti perde ci soffre sempre. Consigli: in amore dai spazio alla calma, non sempre chi ti sta accanto capirà, specialmente se a volte non ti capisci neanche tu da solo.

Continuiamo con il pigro Toro, cosa combina oggi? Da gennaio hai capito poco, perché continui a cadere nei tuoi errori. Almeno sei coerente, ma forse sarebbe meglio esserlo per aspetti positivi non negativi, come il tuo non essere costante. Devi dimostrare, sia al lavoro che nella relazione di coppia, che ti interessa quello che fai e le persone che ti stanno attorno. Consigli: sfrutta la Luna Nuova come un’occasione per mettere da parte la tua pigrizia e mostrarti forte e fiero di te.

Infine, ma non meno importante c’è la Vergine, la Regina della pragmaticità. Quante volte ti è stato detto di essere meno cinica, specialmente con te stessa? Perfezionista mai contenta, non troverai mai la pace se ti ostini a cercare una mancanza di difetti assoluta nelle cose. Consigli: l’energia della Luna Nuova ti aiuta a risolvere i problemi più piccoli, poi passa a quelli grandi, senza complicarti ulteriormente l’esistenza con i troppi “se” e “però”. Vivi l’amore con tutta l’intensità che possiedi, e ricorda che il lavoro e i doveri non sono tutto.