French Toast: lo spuntino facile e veloce che va bene a tutte le ore!

Colazione, brunch, pranzo veloce, o cena originale, il French Toast non ha regole! Si tratta di una leccornia tipica della Francia, Paese dal quale assume il suo nome di battesimo. Non tutti però conoscono delle curiosità sulla ricetta, ma soprattutto come si realizza in pochissimo tempo. Non ci credete? Ecco come dovete fare.

Riuscire a sorprendere sé stessi, prima degli altri, è già una grande vittoria quando al mattino assaporiamo con il nostro espresso un po’ di Francia: accompagniamo l’inizio giornata con un French Toast! Saranno gli effetti della globalizzazione, o l’influenza dei social media che ci rendono dei golosoni in fattore di ricette, ma per avere la giusta carica energetica c’è bisogno di un piatto gustoso. Ci sono diverse varianti, ve ne propongo una in parte light, ma senza dimenticare il sapore della preparazione Made in France.

Le abitudini alimentari sono molto influenzate dallo stile di vita che ognuno di noi decide di abbracciare, ma non solo. I gusti personali influiscono, e pure il tran tran quotidiano. A volte, non si ha proprio il tempo per gustare una colazione completa, ma anche un pranzo gustoso in buona calma. Il French Toast è una valida soluzione, perché è pratico!

Tra le tante ricette che per ora figurano, non si possono non menzionare le chiacchiere di Carnevale fatte in casa, sono un must have della cucina italiana in questo periodo. Non proprio dietetiche, ma nei giorni di festa sono concesse!

Inoltre, è bene sapere che la variante che vi propongo, è simile all’originale, ma con qualche piccola modifica che rende il tutto più salutare e ricco di vitamine.

French Toast in poche e semplici mosse!

Se proprio di ingrassare non ne volete sapere in questo periodo e volete andarci piano con le calorie superflue, scegliete un dessert originale e facile da fare. I dolcetti fit senza cottura e uova si fanno in 5 minuti, la loro preparazione vi stupirà, ma ancora di più il loro gusto unico. Quindi, se non avete tempo e volete però mangiare bene, dovete conoscere dei trucchetti da chef che in queste situazioni vi tornano utili.

Di solito questo piatto si prepara con della panna e si aggiunge della crema, ma in questa ricetta che vi propongo ho eliminato questi due prodotti. Non perché siano da cancellare del tutto nella dieta. Ma se si vuole utilizzare questa preparazione con un certa velocità e si desidera avere un pasto un po’ più salutare e ricco di grassi buoni che donano energia, devo per forza metterli da parte.

Infatti, possiamo anche sostituire il Pan briosce con delle fette di pane di segale, integrale, ai cereali, quello che più vi piace e digerite al meglio. Poi lo immergete nel composto in cui avete sbattuto un uovo con della cannella e un bicchiere di latte. Anche questo se volete potete sceglierlo vegetale e del gusto che più preferite, e lo preparate per buttarlo in una padella antiaderente.

Nella padella non fate sciogliere il burro, ma un cucchino di olio, tanto per non fare attaccare il pane. Fate dorare da entrambe le parti, e una volta fuori guarnitelo con la vostra frutta preferita! Se volete potete spalmare un po’ di philadelphia, renderà il gusto ancora più buono.

I carboidrati ci sono, le proteine pure e le vitamine sono assicurate con la frutta! Non sarà la variante classica, ma senza dubbio questa più leggera è un’ottima soluzione per colmare la fame e non mangiare del cibo che fa male alla salute.