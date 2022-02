“Sono uscito fuori di testa”: il vippone distrutto, le scuse in diretta al GF Vip

Il vippone si scusa in diretta al GF Vip dopo essere stato distrutto: “Sono uscito fuori di testa“

Il Grande Fratello Vip è andato in onda ieri sera con una puntata ricca di emozioni e argomenti. La finale si sta avvicinando e i concorrenti stanno diventando sempre più agguerriti e provocatori.

Durante la puntata di venerdì 28 gennaio, uno scontro ha dato inizio a pareri contrastanti nella Casa e un vippone è distrutto. Quest’ultimo si scusa in diretta, ma non tutti sono dalla sua parte.

Vediamo di chi si tratta e cosa è accaduto al GF Vip

Giucas Casella si scusa in diretta al GF Vip: “Sono uscito fuori di testa“

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è iniziata con un faccia a faccia tra la showgirl Nathalie Caldonazzo e il paragnosta Giucas Casella.

Durante la puntata precedente i due hanno avuto un acceso confronto e Giucas è andato su tutte le furie dopo che la gieffina gli ha dato di “Falso“.

Alfonso Signorini ha voluto subito affrontare l’argomento delicato e Casella ha potuto rivedere quanto è stata brutale la sua reazione.

Il gieffino aveva capito subito di aver sbagliato e si scusa pubblicamente in diretta al GF Vip.

Giucas ha fatto un errore e ci sta dopo quattro mesi rinchiuso nella Casa. “Sono uscito fuori di testa e mi dispiace molto” dice evidentemente pentito il vippone.

Nonostante ciò, il paragnosta non concorda con le accuse fatte dalla Caldonazzo e usa queste parole nei suoi confronti: “Quando non ho la colpa vado su tutte le furie… Sono spensierato… non recito e non faccio strategia“.

Visto che la Casa ha rivalutato il gieffino e anche molti telespettatori, il presentatore Alfonso Signorini ha voluto spezzare una lancia a favore di Giucas raccontando un divertente aneddoto.

“E’ rintronato di suo… Al primo provino mi scambiò per Luca Giurato… Divertendosi, preme sull’acceleratore” racconta il conduttore riferendosi a Casella.

Il gieffino non recita una parte, ma è proprio così come appare nella Casa del GF Vip.

Giucas, sentendo queste parole, si rincuora e esordisce autoironico e sorridente: “Sono un gran paragnosta!“.

Ma c’è ovviamente chi approfitta di questo scozzo e prende la palla al balzo per accusare Nathalie Caldonazzo.

Chi se non Soleil Sorge poteva accusare la showgirl. Del resto la Caldonazzo dopo solo una settimana nella Casa è riuscita a divenire la preferita dal pubblico vincendo per la prima volta in questa edizione contro l’influencer.

Si vede che Soleil ha ancora dell’amaro in bocca e prende la palla al balzo per sferrare parole cattive contro Nathalie.

“E’ una provocatrice e basta. Non la voglio giudicare personalmente, ma ha avuto atteggiamenti particolari” dice saccente Soleil.

Io ringrazio, invece, che sia finalmente arrivata una persona che tiene testa alla Sorge che finalmente sta capendo che sbaglia anche lei nella vita.

Nathalie non casca nella provocazione di Soleil e si difende con noncuranza. La showgirl ha già capito quali sono le intenzioni della gieffina.

Giucas Casella e Nathalie Caldonazzo terminano lo scontro con un tenero abbraccio. Giucas è fatto così e le sue scuse sono sicuramente sincere. Ha avuto solamente un momento di nervosismo estremo, ma si è scusato subito dopo l’accaduto.

La Casa del GF Vip è rimasta a guardare, ma sicuramente questo scontro rimarrà vivido nelle loro menti