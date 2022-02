Guerra al Grande Fratello Vip: pesante affondo su Delia Duran

L’arrivo di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip è stato come un uragano. Negli ultimi giorni è successo di tutto: grandi polemiche

Nella casa del Grande Fratello Vip aumentano le tensioni, anche perché la stanchezza inizia a farsi sentire. E come era prevedibile, l’arrivo di Delia Duran nella casa è stato come un vero e proprio terremoto che ha scosso tutti. La moglie di Alex Belli ha preso mano mano il “comando” delle attenzioni, diventando persino la preferita del pubblico col televoto e addirittura la prima candidata finalista.

Gli altri inquilini della casa sono rimasti sbigottiti, soprattutto la sua “nemica” Soleil Sorge. E del resto la Duran è letteralmente scatenata: prima ha lasciato il marito togliendosi la fede e affidandola a un perplesso Barù, poi si è lasciata andare in balli sexy con Gianluca Costantino. E per non farsi mancare ha litigato furiosamente con Alessandro Basciano.

Grande Fratello, Delia fa infuriare un concorrente della casa: che lite

Il motivo è banale: la modella era in cucina e ha accusato il giovanotto di aver parlato male di lei. Basciano ha reagito senza molto tatto, infuriandosi nei suoi confronti. “Ma chi ti considera? Che vuoi adesso? Io non sono come gli altri, tu non sei al centro delle mie attenzioni”, ha tuonato Alessandro.

Leggi anche -> Altro che Soleil, tra Delia Duran e Alex Belli spunta Lei: la verità in diretta

“Io non ho parlato di te, gli show non li fai solo tu, anzi tu fai i teatrini. Tu stai fuori”, ha ripetuto poi più volte. Va detto che il buon Alessandro è un po’ allergico alle discussioni perché si altera subito. Delia è rimasta spiazzata ma ha provato a replicare: come sempre, nel suo stile, urlando e strepitando in ogni modo.

Leggi anche -> Signorini mette alle strette Delia Duran. Lei lo avvisa: “Manca poco!”

Effettivamente la sudamericana sembra particolarmente “gasata” in questi giorni. Non sembra provare nessun dispiacere per la crisi col marito, e anzi sembra volersi godere al massimo questo Grande Fratello.