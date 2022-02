Victoria De Angelis dei Maneskin: dal grande dolore all’amore per Chili

Victoria De Angelis, dal grande dolore all’amore per Chili, torna a Sanremo come super ospite insieme ai Maneskin: la bassista incanta tutti.

Victoria De Angelis torna sul palco del Festival di Sanremo un anno dopo il grande trionfo con i Maneskin. Bellissima, sempre più brava con il suo basso e sempre più amata dai fan, la bassista dei Maneskin è pronta a stupire ancora il pubblico del Teatro Ariston con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi. I quattro giovanissimi Maneskin tornano all’Ariston come super ospiti e, tra i quattro, c’è molta curiosità intorno a Victoria che è diventata una vera icona rock.

Classe 2000, Victoria spegnerà 22 candeline il prossimo 28 aprile. Giovanissima, ha già realizzato alcuni dei suoi sogni riuscendo a superare anche alcuni momenti difficili. Victoria si sta godendo il successo dei Maneskin con il padre e la sorella Victoria portando nel cuore un grande dolore.

Victoria De Angelis: il grande dolore e il suo grande amore

Sempre bellissima e sorridente, Victoria De Angelis, con il suo basso, sta conquistando il mondo insieme agli altri Maneskin. In cinque anni, la giovane band romana è diventata una bellissima realtà della musica italiana e internazionale. Una grande gioia per Victoria che, nel cuore, porta un grandissimo dolore. Quando aveva solo 15 anni, Victoria ha perso la mamma Jeanette che aveva assistito durante la malattia come ha raccontato la nonna.

Di quel periodo, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Elle, ha raccontato: “Ero una ragazza spensierata, a 14 anni mi sono ritrovata a non voler più uscire di casa, ho perso un anno di scuola. C’era qualcosa di rotto in me e non sapevo come ripararmi. Prima me ne vergognavo, ora non ho più bisogno di nasconderlo. Ne sono uscita grazie a una terapia, alla famiglia e agli amici, ma è comunque da sola che impari a gestire certe voragini”.

Victoria ha così trovato nella musica la propria strada avendo il totale sostegno del padre e della sorella Veronica. Nella vita di Victoria, inoltre, c’è anche un grandissimo amore, la piccola Chili.

Nella vita di Victoria, infatti, occupa un posto fondamentale la cagnolina Chili che, lo scorso anno, ha seguito i Maneskin a Sanremo e che Victoria ha portato con sè anche durante il soggiorno nella casa-studio per lavorare al nuovo album. Quello per Chili è un amore grandissimo e quando non può portarla con sè, Victoria la affida solo a persone di cui si fida totalmente.