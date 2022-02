Fate largo al palco dell’Ariston, perché: Sanremo è Sanremo! Oggi assisteremo al secondo appuntamento del Festival della Canzone italiana. La prima serata è stata un grande successo di ascolti. Il duo Amadeus-Fiorello è una certezza, ma sono stati gli artisti in gara quelli che hanno fatto decisamente sognare! Ricordando le vecchie stelle, non si può non parlare di una protagonista molto amata.

Se credete di vedere uno spettacolo noioso e già visto, vi sbagliate! Quest’anno Sanremo 2022 sta mettendo in gioco tutte le carte possibili per realizzare uno show inedito e all’insegna dell’intrattenimento. Già ci sono i primi risultati favorevoli, e proprio per questo è doveroso fare un piccolo ripasso di chi nel corso degli anni ha reso il Festival unico. Oltre i conduttori, anche gli ospiti hanno fatto la loro parte, ma i protagonisti in assoluto sono gli artisti in gara! Tra i tanti, parleremo di una star che è stata molto amata dai fan, e oggi?

Il secondo appuntamento è molto atteso, perché il pubblico a casa è praticamente pronto ad aspettarsi qualsiasi cosa! Tra una gag ed una canzone, assistiamo ad un Festival diverso, sicuramente più moderno e fuori dagli schemi. Allora, cosa bolle in pentola tra i ricordi di Sanremo? Si è visto infatti, che ricordare vecchi protagonisti, celebrandoli, sia uno dei momenti più sentiti della serata.

Non solo cantanti, ma ci sono delle chicche anche per quanto riguarda personaggi secondari. Come la valletta che accompagnò Vianello al Festival, una star che tutt’oggi continua a portare in alto il suo nome e stile.

Insomma, ci sono troppe cosa da dire, senza dubbio ci si domanda a volte che fine facciamo dei vincitori. Il caso di oggi, è incredibile, perché era molto amata.

Sanremo non passa mai: ricordate questa vincitrice?

Tra le vecchie stelle non bisogna dimenticare chi dal successo ottenuto proprio da Sanremo, ha deciso di cambiare tutto. Si tratta della valletta che ha fatto una scelta drastica e inaspettata, dimostrando che a volte la vita può cambiare da un momento all’altro, perché solo noi ne abbiamo il pieno potere. Tra chi ha deciso di stravolgere tutto, c’è la protagonista di oggi, ma una costante rimanere sempre: la musica!

Il nome Alessia Aquilani vi ricorda qualcosa? O forse è meglio dire la Alexia? Esattamente, la cantante dalla voce graffiante e dalla grinta che sovrasta il palcoscenico, è la protagonista della notizia di oggi. Una vincitrice molto apprezzata, appunto proprio per il suo timbro unico, ma anche per uno stile moderno, rock e travolgente.

Vince Sanremo nel 2003 con il brano Per dire di no, una canzone iconica per quegli anni e per chi è stato adolescente in quel periodo. Con il walkman e le cuffiette alle orecchie, il mondo sembrava più leggero.

Gli anni Novanta e Duemila sono stati quelli che le hanno reso maggiormente giustizia, ma oggi che fine ha fatto? Adesso ha 54 anni, è mamma di due splendide figlie, Maria Vittoria e Margherita, avute con Andrea Camerana, suo compagno e membro della famiglia Armani, in quanto nipote dello stilista.

Ha ottenuto un successo internazionale per aver inciso brani in altre lingue, come: Per dire di no, Egoista e altre come Summer is crazy e The music I like.

Insomma, una rockstar che però ad un certo punto ha deciso di dare una svolta: avere una famiglia. Questo non è significato affatto dire di no alla musica, perché continua a lavorare in questo mondo, ma in modo più confacente alle sue esigenze.

Oggi è una donna indipendente, felice e realizzata, perché ha ottenuto tutto quello che desiderava: una carriera in ascesa e l’amore delle persone care.