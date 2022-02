Scontro di fuoco al Grande Fratello Vip: volano parole forti

Grande Fratello, i due concorrenti alle prese in una fortissima discussione, mentre Jessica tenta di calmare gli animi decisamente nervosi dei compagni

Qualcosa è successo nella casa del Grande Fratello Vip: gli animi si sono improvvisamente innervositi, a maggior ragione negli ultimi giorni dopo le prime candidature alla finale del 14 marzo. L’appuntamento è ancora piuttosto distante, ma i “vipponi” sentono la tensione salire. Soprattutto, si stanno rendendo conto che gli ultimi arrivati rischiano seriamente di arrivare fino in fondo, “beffando” chi è dentro dal primo giorno.

Parliamo, ormai, del lontano mese di settembre. Queste tensioni, forse, si fanno anche sentire tra i personaggi che sono maggiormente legati tra di loro all’interno della casa: parliamo, ad esempio, di una delle “coppie” del GF. Vale a dire Sophie e Alessandro, che durante la diretta di lunedì si sono detti innamoratissimi, ma che spesso e volentieri litigano, in modo anche furioso. E’ accaduto esattamente questo. Lei era piuttosto giù di morale a causa di un brutto sogno che ha fatto. E di conseguenza si è rivolta a Jessica per cercare un po’ di conforto.

Grande Fratello Vip, lite furiosa tra i due fidanzati

Il suo fidanzato Alessandro Basciano si è arrabbiato molto, perché Sophie non ha scelto lui per farsi consolare. una reazione un po’ esagerata, perché il ragazzo dall’aria bonacciona si è molto alterata e ha alzato la voce. Lei, molto nervosa e in lacrime, gli ha gridato: “Sono stanca”. In effetti l’ennesimo litigio è apparso un po’ esagerato.

Leggi anche -> GF Vip, Gianmaria abbandona: la frecciata di Sophie non passa inosservata

Sophie ha poi lasciato la stanza con Jessica e si è seduta sui divanetti in attesa di calmarsi. Va detto che la sua amica si è dimostrata paziente, perché l’ha consolata anche per questo litigio evitando di attaccare Alessandro. “Magari non ha compreso”, ha provato a sminuire la princess.

Leggi anche -> Alessandro Basciano in crisi al GF Vip: la reazione di Sophie Codegoni stupisce

Tuttavia Basciano non ha dimostrato molta sensibilità, insistendo: “Non capisco perché si rivolge a tutti e non a me”, ha detto ancora. Anche in questo caso è intervenuta Jessica cercando, per come ha potuto, di mettere pace. Ma tra i due fidanzati il gelo è rimasto…