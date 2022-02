Lulù Selassiè senza parole: il gesto di Manuel Bortuzzo fuori dal GF Vip

By

Lulù Selassiè letteralmente senza parole per il gesto del fidanzato Manuel Bortuzzo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2021.

Un gesto di Manuel Bortuzzo fuori dalla casa del Grande Fratello vip 2021 ha lasciato letteralmente senza parole Lulù Selassiè che, di fronte all’accaduto, aveva i battiti del cuore super accelerati come ha confermato Manila Nazzaro che, con Miriana Trevisan, Jessica, Delia Duran e Nathaly Caldonazzo erano con lei in quel momento.

L’importante gesto di Manuel Bortuzzo ha spiazzato anche i fan della coppia che, dopo aver visto nascere l’amore nella casa del Grande Fratello Vip 2021 continuano a sognare con i gesti che Manuel sta facendo per la sua Lulù che non vede l’ora di riabbracciare avando abbandonato il reality per motivi di salute.

L’aereo di Manuel Bortuzzo con la splendida dichiarazione d’amore per Lulù Selassiè dopo l’addio al Grande Fratello Vip 2021

Lasciando la casa del Grande Fratello Vip 2021 lo scorso 24 gennaio, Manuel Bortuzzo aveva promesso a Lulù che si sarebbe fatto sentire per sostenerla e darle la forza necessaria per affrontare l’ultima parte del suo percorso nella casa ed è quello che sta facendo.

Dopo essere andato ad urlare fuori dalla casa insieme a Clarissa Selassiè, Manuel ha deciso di fare un gesto ancora più forte per la sua Lulù. Sulla casa del Grande Fratello Vip 2021, così, questa mattina, è passato un aereo con una delle dediche d’amore più belle.

“Una vita insieme a te, ti amo piccola mia”, è la dedica che Manuel ha voluto fare a Lulù attraverso un messaggio aereo. Quando l’aereo ha sorvolato il cielo sulla casa di Cinecittà, Lulù dormiva ancora. La sorella Jessica è andata a chiamarla e, velocemente, Lulù è arrivata in giardino.

Alzando gli occhi al cielo, Lulù non è riuscita a dire nulla restando senza parole. Solo dopo qualche minuto ha dichiarato il suo amore a Manuel inviandogli dei baci non sapendo che Manuel si trovava proprio fuori dalla casa per guardare con lei, anche se a distanza, l’aereo con il messaggio d’amore.

Un gesto che ha reso felice Lulù che, da quando Manuel ha lasciato la casa, sta attraversando un momento delicato. Sentendo fortemente la mancanza del fidanzato, la Selassiè ha più volte ammesso di sentirsi sola.