Oroscopo 3 febbraio 2022: risalita per lo Scorpione, ma attenti gli altri!

Viviamo di istanti eterni e indefiniti, ma siamo continuamente alla costante ricerca di una ragione nel mondo. L’Oroscopo di Instanews di oggi parlerà di chiarezza ed ottimismo: le armi per affrontare nel migliore dei modi il periodo in arrivo. L’ametista è la pietra del mese, prendete in mano il vostro destino.

Non ci sono certezze, ma senza dubbio guardare il firmamento e perdersi tra le stelle, è tra le attività che più tra tutte ci fa sentire a posto con noi stessi. Forse, siamo piccoli come formiche, ma tra le difficoltà del quotidiano, ci sono sempre dei modi per affrontare la realtà. Con la risalita del segno dello Scorpione, parliamo dei 3 segni più fortunati di oggi, senza però dimenticare gli sfortunati alla fine della classifica giornaliera. Come vivrete la Luna Nuova? Siete pronti al cambiamento del moto degli Astri?

Sedetevi comodi, perché oggi parleremo di importanti premesse, quelle legate alle condizioni che ci accompagneranno in tutto il mese di febbraio. L’Oroscopo di oggi è all’insegna della riflessione personale, anche grazie ad un Mercurio Retrogrado, ormai quasi alla fine del moto illusorio contrario, e l’azione della Luna Nuova.

Se per tutto il mese di gennaio avete fatto i conti con quei tarli, cioè quei pensieri che ci hanno fatto passare notti insonni, alla fine di tutto questo rimuginare potete dire che ce l’avete fatta: avete raggiunto nuove consapevolezze.

Avrete bisogno di forza e caparbietà spirituale, perché non stringere tra le proprie mani una pietra di Ametista? Rappresenta proprio la forza e la purezza d’animo. Quello che vi serve per sconfiggere la negatività.

Ma non finisce qui, perché la Luna e il Sole si congiungono a 12° rispetto l’Aquario. Quindi avremo questi primi giorni senza Luna, ma non temete perché gli eventi in arrivo porteranno delle grandi soddisfazioni.

Dopo tanto analizzare le situazioni vissute, arriverà un momento in cui tutto quello che desiderate non resterà più un sogno nel cassetto, ma diventerà realtà. Come? Affrontando con maggiore ottimismo e pragmaticità i fatti improvvisi che rivoluzioneranno le giornate, nello specifico quella di oggi.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo 2 febbraio 2022: scintille per i segni d’acqua, un flop per quelli di terra!

Oroscopo di oggi, questi 3 segni saranno invincibili!

Il massimo delle stelle per l’amico Scorpione! Sei tornato alla ribalta, ma anche il Leone e il Cancro, i quali sembravano proprio non uscire più da un periodaccio durato un mese intero. Anticipiamo parte di quello che accadrà domani, soprattutto preparandovi oggi al massimo delle vostre possibilità. Rispettivamente tre segni: d’acqua, fuoco e ancora acqua, sarete invincibili. Se sei dei Pesci consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

LEGGI ANCHE -> Arriva l’Oroscopo del 1 febbraio 2022: quali sono i 3 segni top e i 3 segni flop?

Lo Scorpione è un vero amico e partner fedele, ma attenzione e non ferirlo troppo, perché sfodera il suo pungiglione! Sostanzialmente, questa frase racchiude tutto quello che è accaduto a gennaio. Non sei stato negativo rispetto gli eventi, ma hai perso ogni tanto un po’ di smalto a causa di stress e noie provocate dagli altri, soprattutto al lavoro. Mentre in amore hai un po’ sfogato la tua frustrazione. Consigli: prendi dalla Luna Nuova l’energia che ti serve per non sottostare a nessuno, e per prendere decisioni importanti: è il momento!

Passiamo al Re dello Zodiaco, il fiero e orgoglioso Leone! Sappiamo che non accetti critiche, e nell’ultimo periodo sei stato praticamente sommerso dalle avversità. Ma sono proprio questi gli ingranaggi che fanno emergere il meglio di te, la tua forza e tenacia. Al lavoro sei stato spossato, e in amore avevi perso il tuo fascino, ma adesso le cose si rimetteranno in sesto. Consigli: la Luna Nuova ti rifocillerà, specialmente per andare avanti con la tua testa! Attento ai “consigli degli altri” chi non ti vuole bene, vuole vederti cadere.

Che dire del Cancro? Sei stato strigliato in questo periodo come una pezza, ma adesso è arrivato il momento di essere sicuri delle proprie capacità. Sia al lavoro che in amore puoi dare tanto, soprattutto prenderti quelle soddisfazioni che ti mancava da un po’. La sfrontatezza a volte serve, e nel tuo caso devi esserlo per la cose giuste, non fare capricci per sciocchezze. Consigli: dalla Luna in arrivo prendi degli avvertimenti, perché qualcuno vorrà ostacolarti nel raggiungimento della tua crescita personale. Sii sicuro di te.

Brutta giornata per i 3 segni più sfortunati, state a casa!

Come una doccia gelata vediamo una triade complessa finire sul fondo del baratro! Ariete, Sagittario e Vergine, non ce la fate proprio a seguire i consigli giornalieri. Il motivo? Continuate a cadere nei vostri errori, altrimenti non si spiegherebbe il vostro scivolone in fondo alla classifica. Rispettivamente due segni di fuoco ed uno di terra, ce la farete a riemergere una volta per tutte? Se sei della Bilancia consulta l’Oroscopo perché sei quarto.

LEGGI ANCHE -> Oroscopo di oggi, 31 gennaio 2022: i 3 segni top e i 3 segni flop, tu dove sei?

Iniziamo dal guerriero per eccellenza, l’Ariete: come stai? Vorresti sentirti dire proprio queste parole dalle persone care, ma tutte sono impegnate a rinfacciarti che sei troppo aggressivo. La verità è che dentro hai un mondo ricco e vasto, e spesso sai come aiutare gli altri e non te stesso, perché ti fai prendere dalle emozioni. Al lavoro lo stacanovismo è un’arte che nessuno può toglierti, ma in amore le emozioni hanno giocato un brutto tiro. Riprendi aria, hai bisogno di benessere emotivo. Consigli: la Luna Nuova ti indirizzerà verso un sogno, ma non perdere le staffe.

Invece, cosa succede al Sagittario? Hai perso la bussola? Si direbbe proprio di sì, perché mai come questa volta ti sei sentito perso. La verità è che tu ami viaggiare, sia fisicamente che con la mente, e quando non riesci a farlo con i biglietti verso le mete che sogni, ci provi con la crescita personale, ma adesso anche questo ti viene negato. Il lavoro ti ha reso fiacco, hai perso le tue aspirazioni, e in amore ci provi a tenerti stretto i sentimenti, ma spesso cadi nei tuoi vittimismi. Consigli: la Luna Nuova ti darà quello che ti manca, una vera spinta nell’interazione verso il prossimo, accoglila, è l’unica soluzione.

Infine, ma non meno importante, c’è la pragmatica Vergine. Diciamo che in questo periodo giocherai in casa, perché il tuo essere concreta sarà un’arma a tuo favore, ma cadrai nei tuoi perfezionismi. Al lavoro sarai insoddisfatta, anche senza una ragione, ma solo perché in amore ti senti appagata, quindi devi per forza trovare un dramma che non va in questo tuo modo di vivere da perfezionista. Consigli: affronta le questioni più piccole e di vera importanza, non cadere nelle tue insicurezze. La Luna Nuova ti sarà d’aiuto.