Dramma a Sanremo per il big in gara: la confessione

Cari amici del pubblico a casa, tenetevi forte perché anche a Sanremo ne accadono di tutti i colori. I problemi di gestione non mancano pure al Festival della Canzone italiana, e questa volta hanno provocato dei disagi di una certa importanza. Situazione terribile per una stella in gara.

Riuscire ad avere tutto sotto controllo durante il Festival, non è facile. Amadeus e Fiorello sono una coppia da Oscar per la loro simpatia, ma anche nell’essere in grado di ovviare a delle situazioni al limite dell’assurdo. Dalla ricerca di Bugo a Sanremo senza pubblico, insomma ne hanno viste di tutti i colori. Quindi, si tratta di professionisti, ma anche in organizzazioni eccelse possono accadere degli eventi imprevedibili, l’importante però è sapersi rimettere in carreggiata.

La kermesse musicale del 2022 è piena di aspettative, perché i cantanti in gara sono amatissimi. Da stelle eterne della musica italiana, a Giovani emergenti di talento, fino a musicisti un po’ scanzonati, alternativi e trasgressivi. Che sarà un Sanremo moderno e innovativo è certo, basta ricordare la vittoria dei Maneskin dell’anno scorso.

Tra le notizie è già saltata fuori la bomba di una guerra tra cantanti in gara, ancora siamo agli inizi e già alcuni di loro si scontrano. Sarà la tensione o si tratta di strategia?

Nel caso della protagonista di oggi niente di tutto ciò. Ha vissuto un terribile momento, il quale non può assolutamente passare inosservato.

Sanremo 2022: dramma per la star in gara!

Come se non bastasse sono anche trapelate altre informazioni. Ad esempio è già saltata fuori la lista dei big scartati dalla competizione, alcuni di questi erano davvero amati dai fan. In ogni caso, bisogna fidarsi del fiuto di Amadeus, il quale è riuscito a sfornare dei veri e propri talenti e degli spettacoli che hanno appassionato tutti, grandi e piccini. Sanremo è fuori dagli schemi, non è più una competizione d’altri tempi. La stessa cantante della notizia di oggi è un’anima rock, ma nonostante ciò il dramma è stato sfiorato.

Si tratta dell’icona rock anni Ottanta, Donatella Rettore! Quest’anno gareggia con Ditonellapiaga, un’artista emergente ma che ha ricevuto parecchi riscontri positivi dalla critica. Cos’è accaduto a Donatella?

Da circa trent’anni soffre di una malattia autoimmune, la talassemia. Questa comporta un abbassamento delle difese immunitarie e attacca proprio il sangue. E’ come se si sentisse prosciugata delle sue energie. Dal palco non fa trapelare questa sua condizione, chi non sa questa informazione non avrebbe mai immaginato questo male, perché lei è inarrestabile.

A 66 anni è in grado di competere senza temere nessuno, perché la grinta non la abbandona mai. E’ chiaro che nonostante la sua vitalità, la malattia si fa sentire, e la stanca spesso. Alla vigilia della prima serata, non è riuscita a fare la trasfusione di sangue che la aiuta a sostenere il peso del male.

Si tratta di un problema non di poco conto, perché psichicamente potrebbe farla abbattere prima di iniziare. E’ alla rivista Cairo Editore che rivela la ragione della mancata trasfusione:

“I medici e gli infermieri sono tutti impegnati ad assistere i malati di Covid. Non avendo fatto la trasfusione rischio di sentirmi stanca e stravolta. Per ora, però, sto benissimo: sono un’esplosione di energia. Crollare durante il Festival sarebbe tremendo. Ma sono certa che l’adrenalina mi aiuterà a rimanere in forma.”

E’ una malattia dalla quale non si guarisce, ma che la cura data dalle trasfusioni, permette di tenere a bada i sintomi. Ne fa una ogni sei mesi, e il caso fortuito ha voluto che proprio adesso non è riuscita a farla.

Insomma, un inizio difficile, ma niente la potrà abbattere, perché la musica la tiene in forze.