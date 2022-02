Andrea Nicole e Ciprian choc: cos’è successo dopo la scelta a Uomini e Donne

Andrea Nicole e Ciprian hanno svelato per la prima volta che cosa è successo dopo la scelta al Trono Classico di Uomini e Donne.

Andrea Nicole è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’ultima stagione del Trono Classico di Uomini e Donne, segnando la storia del programma in quanto è stata la prima tronista transessuale del dating show di Maria De Filippi.

Il suo percorso all’interno del programma era iniziato nel migliore dei modi, avendo anche un ottimo riscontro da parte dei telespettatori, ma purtroppo non si è concluso altrettanto bene in quanto ha confidato in studio di essersi vista con Ciprian, la sua scelta con cui ha iniziato una relazione al di fuori del programma, di nascosto dalla redazione scatenando le furie degli opinionisti Tina e Gianni.

In particolar modo quest’ultimo si è scagliato contro di lei, ma senza ricevere alcuna replica. Oggi, a distanza di settimane da quel momento, Andrea Nicole e Ciprian hanno rotto il silenzio dopo Uomini e Donne rivelando un inedito retroscena sul perché di determinati atteggiamenti.

Ciprian ed Andrea Nicole dopo Uomini e Donne: la verità che non ti aspetti

Andrea Nicole, ai microfoni di Fanpage, non ha assolutamente rinnegato l’inclusività del suo percorso e non crede di averlo danneggiato vedendosi al di fuori del programma con Ciprian, ma secondo lei a macchiare la sua strada nel programma è quanto accaduto durante il corso dell’ultima puntata che l’ha vista protagonista. Ecco perché:

“Non ho mai parlato di quello che è successo l’ultima puntata, in realtà. Quello che però secondo me ha dato un messaggio diverso rispetto alle intenzioni del programma mettendomi sul trono, è stata la frase in cui mi viene detto che io più di tutti avrei dovuto fare le cose per bene, che io più di tutti avrei dovuto baciare la terra dove camminavo“ ha spiegato l’ex tronista durante il corso dell’intervista, facendo riferimento alle dure parole che Gianni Sperti le ha rivolto durante l’ultima puntata a cui ha preso parte.

“Visto che l’obiettivo del programma era anche parlare di inclusività, quello secondo me ha tolto merito a quello che è stato fatto fino a quel momento” ha subito aggiunto. “Quello che è successo in studio però è lontanissimo dalla realtà del dietro le quinte“ ha poi proseguito, chiarando subito quest’aspetto che potrebbe essere stato frainteso durante il corso di queste settimane.

“Non c’è mai stato nessuno che mi abbia fatta sentire diversa da qualunque altra tronista e che abbia anche solo minimamente pensato quello che mi è stato detto in studio”.