Uomini e Donne puntata 2/2/22, scatta la querela: è silenzio in studio

A Uomini e Donne è scattato il silenzio in studio. Non si può affrontare l’argomento a causa di alcune querele.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento nuovo di zecca e come ogni puntata che si rispetti non poteva non iniziare con Gemma Galgani.

Ricordate Stefano, il cavaliere che era approdato al Trono Over per fare la sua conoscenza ma lei dopo qualche uscita l’aveva gentilmente congedato per poi arrabbiarsi perché lui non aveva intenzione a proseguire un’amicizia nei suoi confronti? Ebbene, è stato accusato dalla dama di averla strattonata durante la passata registrazione, lui ovviamente nega ed afferma che lei ha frainteso il tutto, ma lei insinua il dubbio.

Si continua con il percorso di lui all’interno del programma e la dama con cui stava frequentando decide di concludere, ma per lui chiama una signora molto entusiasta di volerlo frequentare ed insieme sono pronti a scrivere un nuovo capitolo del programma, ma ovviamente il tutto non finisce qui.

Luca Salatino si sbilancia a Uomini e Donne: la scelta su Eleonora

Gemma Galgani ammette di provare un certo interesse nei confronti di Franco, il cavaliere che ero sceso per fare la conoscenza di Nadia, la sua acerrima nemica, e che ha attirato su di sé tutte le antipatia di Tina Cipollari. La dama dice di essere molto interessata alla sua conoscenza, ma in studio dubitino soltanto che voglia conoscerlo perché ex spasimante della sua rivale.

Il cavaliere gentilmente declina l’invito ricevuto e sceglie di conoscere una signora che è scesa appositamente per lui. Lo spazio dedicato al Trono Over si conclude qui e la parola passa a Luca Salatino e il suo percorso al Trono Classico.

Il tronista è uscito con Eleonora, la corteggiatrice che ha ricevuto una pesante segnalazione durante la scorsa registrazione. Lei ammette di esserci rimasta male in quanto sperava che dopo quel momento lui si avvicinasse a lei per avere un maggiore chiarimento e darle il suo supporto. Luca prova a spiegarle che dal suo punto di vista non è affatto facile perché non sa se fidarsi di lei o della segnalazione ricevuta.

In studio lui chiede di poter leggere le email che questa persona ha inviato alla redazione e i dubbi sul conto della ragazza aumentano. Lei però spiega che ci sono delle querele in corso e per questo motivo non può parlarne più di tanto o mostrare i documenti nel programma. Uno dei cavalieri, che conosce bene la legge italiana, ha confermato la versione data da lei.

Luca Salatino si sbilancia a Uomini e Donne e sceglie di fidarsi di lei, in quanto Maria gli fa notare che chi ha inviato la segnalazione non vuole venire in studio.