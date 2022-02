GF Vip daytime 2/2/22, pesanti accuse nella Casa: il pubblico è influenzato

Al GF Vip volano pesanti accuse nella casa più spiate d’Italia. Il pubblico è stato influenzato dagli ex concorrenti?

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo per tenere sempre aggiornati i fedeli sostenitori dello show su che cosa sta accadendo in queste ore tra i vipponi della casa più spiata d’Italia. Tra i concorrenti in queste ore non si respira di certo un’aria serena e tranquilla ed inizia a farsi sentire l’aria della finale anche se manca ancora un po’ per questo momento.

La puntata di oggi parte subito con la reazione di Manila Nazzaro non appena ha scoperto che Delia Duran è risultata essere la preferita del pubblico da casa. L’ex Miss Italia è subito corsa ad abbracciare la modella per poi aggiungere che anche Soleil Sorge avrebbe meritato la finale. Katia Ricciarelli ha però trovato la sua reazione esagerata in quanto poteva congratularsi senza saltarle al collo.

Soleil Sorge non ha potuto trattenere la delusione, affermando di trovare quella che credeva essere un’amica molto cambiata: “O forse non mi sono accorta di com’è sempre stata” ha aggiunto. Tra Soleil e Manila non sembra esserci alcun punto di incontro.

Soleil Sorge lancia un’accusa ai concorrenti dopo il GF Vip

Manila Nazzaro sente però di avere la coscienza pulita in quanto trova assurda che avrebbe dovuto trattenersi nei confronti di Delia Duran soltanto perché ha un trascorso non positivo con Soleil Sorge. Alessandro Basciano ha trovato il suo atteggiamento incoerente perchè ritiene che la reazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia del tutto normale, ma la Nazzaro non vuole saperne rivelando di aver provato più volte a chiarire la sua amicizia con la Sorge ma quest’ultima le avrebbe sempre chiuso la porta in faccia.

Delia Duran, però, sembra essere più concentrata che mai a pensare al suo percorso e sembrerebbe aver messo un punto alla sua relazione con Alex Belli. Tant’è che ha scelto di consegnare l’anello a Manila Nazzaro, ma nelle scorse ore sembrerebbe aver avuto un ripensamento, confidando in confessionale di aver agito un po’ di impulso e non in maniera razionale.

“Per me questa è stata una rivincita“ ha esordito la Duran non appena è venuta a conoscenza dell’esito del televoto del pubblico. Soleil, invece, non riesce a superare la sconfitta e fa una pesante accusa: secondo lei i telespettatori si sono fatti influenzare dal giudizio dei concorrenti ed ex concorrenti nei suoi confronti, iniziando a mettere in dubbio la sua sincerità.