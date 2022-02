Bomba clamorosa su Soleil sorge: la verità sul fidanzato della vippona

Scatta una clamorosa indiscrezione sulla vita privata di Soleil Sorge del Grande Fratello e dell’esistenza del suo presunto fidanzato

Senza dubbio una delle protagoniste inossidabili di questa edizione è Soleil Sorge. La bella influencer, che avevamo già conosciuto qualche anno fa all’Isola dei Famosi, fa parlare di sé sin dalla prima puntata. Al centro delle attenzioni per la sua tormentata “love story” con Alex Belli, ma anche per il ruolo decisamente attivo nella casa.

Ultimo avvenimento il litigio con Manila Nazzaro, con la quale fino a qualche giorno fa era molto amica. E fuori dalla casa si è parlato molto del “fantomatico” fidanzato di Soleil. Vale a dire un nome misterioso, che non è stato mai chiarito. A un certo punto qualcuno ha ipotizzato che l’influencer fosse fidanzata col “Mark Caltagirone” di turno, vale a dire un fidanzato fittizio.

Soleil Sorge ha un fidanzato? La verità è sconvolgente

In realtà questa persona dovrebbe esistere davvero e si chiamerebbe Carlo Domingo. Di lui ci sarebbero alcune foto proprio con Soleil. I due sarebbero stati, infatti, “paparazzati” prima dell’ingresso nel reality della ragazza. Le foto sarebbero state scattate in Sicilia, e tutto sommato Soleil non sembra aver provato nostalgia per questo fidanzato.

Infatti su è buttata tra le braccia di Alex Belli. La conferma di questo fantomatico compagno sarebbe arrivata a Mattino Cinque. Quest’uomo dovrebbe essere un imprenditore siciliano, ma forse potrebbe essere soltanto un amico.

Sarà davvero così? Di certo Soleil non ha mai fatto accenno a un fidanzato, e i più attenti non ricordano che lei abbia citato un tale “Carlo” tra i suoi amici. Ecco perché il mistero si infittisce.