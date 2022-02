Bufera sul GF Vip, in onda il confessionale di Barù: le frasi dette fanno infuriare il web

Al GF Vip, Barù si è trovato di nuovo al centro della polemica. Le sue frasi, rubate dal confessionale, hanno indignato il web.

Il GF Vip, come ogni edizione che si rispetti, si ritrova al centro della polemica. Questa volta, tanto per cambiare, ad aver fatto indignare gli utenti della rete non sono stati i protagonisti del triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, ma il nipote di Costantino della Gherardesca.

Barù si trovava in confessionale, mentre si è lasciato andare a quattro chiacchiere con quelle che si presumono essere due delle autrici del programma. Il tutto non sarebbe dovuto andare in onda, ma la regia per sbaglio ha trasmesso tutto. Il concorrente, però, in quel momento non stava parlando del programma o dei suoi compagni di viaggio, ma di argomenti generali e tra una confessione e l’altra è scappata una frase che ha indignato e non poco gli utenti della rete.

Barù ha indignato il pubblico del GF Vip, che ha trovato il suo scivolone in confessionale un gesto davvero imperdonabile.

Barù al centro della polemica: il confessionale al GF Vip indigna

Barù, potete trovare il video in fondo a questo articolo, stava parlando del più e del meno con quello che sembrerebbero essere due autrici del Grande Fratello Vip, quando ha confidato che secondo lui, a differenza di quanto sostiene una dei membri dello staff del programma, non c’è una generazione contro contro i peli ma che questo si avverte soltanto e principalmente nell’ambiente televisivo e fin qui non ha assolutamente detto nulla di male, ma come riportato dal portale Biccy, il meglio arriva proprio in questo momento.

“C’è una generazione contro il pelo” esordisce una delle due possibili autrici. “Su una donna condivido: il pelo è orribile soprattutto sotto le ascelle, ma sull’uomo no. Questi di oggi invece… Anche i miei figli si depilano, madonna una roba tremenda!” aggiunge l’altro membro dello staff. “Eh ma quella è Napoli!” ha risposto con il sorriso sul volto il concorrente, indignando gli utenti della rete. “La cultura dei terroni del sud! Sopracciglia? No, per l’amor di Dio, non arrivano a tanto” aggiunge la donna.

Piera: “Su una donna condivido, il pelo è orribile, sull’uomo invece … I miei figli anche si depilano, una roba tremenda.”

Piera: "Su una donna condivido, il pelo è orribile, sull'uomo invece … I miei figli anche si depilano, una roba tremenda."

Barù: "Ma perché quella è Napoli!"

La regia ha trasmesso per sbaglio il confessionale di Barù al GF Vip e gli utenti della rete non hanno affatto gradito il tutto.