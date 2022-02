Masterchef Italia 2022 anticipazioni: prova ad alta tensione

Questa sera andranno in onda gli episodi 15 e 16 dell’undicesima stagione di Masterchef Italia. Come sempre l’attesa è altissima

La nuova stagione di Masterchef sta entrando nel vivo, e sale l’attesa per il nuovo appuntamento di questa sera. Su Sky andranno in onda gli episodi 15 e 16 di quella che è ormai l’undecisma stagione del cooking show per eccellenza. Tante le sorprese in arrivo per il pubblico, tra queste quelle nel primo episodio, con la consueta Mystery Box, che sarà incentrata sui tuberi.

I concorrenti dovranno cimentarsi in un’invention test innovativa, visto che dovranno cucinare solo con qualcuno di questi tuberi e delle semplici erbe. Tutto ad opera del “giardiniere stellato”, Enrico Costanza. Ma non finirà qui, perché nell’episodio seguente, gli chef in gara dovranno preparare la cena per tutto il cast e la troupe della nuova serie di Sky “Blocco181”.

Masterchef, tante sorprese nel doppio appuntamento di stasera

Chi perderà questa prova dovrà sottoporsi allo stressante “Pressure Test”, che ancora una volta sarà molto selettivo. Ma come sempre, la puntata si aprirà con il verdetto che è rimasto in sospeso dalla scorsa puntata. Parliamo dei due “peggiori” reduci dallo scorso appuntamento, ossia dalla Pressure che si è svolta a Trieste.

Si tratta di Christian e Bruno, che faranno di tutto per non essere eliminati, ma per questa volta sarà Bruno ad avere la peggio. I migliori della scorsa Golden Mystery Box, che andranno direttamente in balconata sono: Polone, Pietro, Lia, Federico, Mime e Tracy. Ma attenzione a Pietro, che dovrà vedersela con l’Invention.

Insomma, per i fan di Masterchef si tratta di un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del celebre cooking di Sky.