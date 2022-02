“Ecco perchè sono sparito dalla tv”: l’ex gieffino vuota il sacco

L’ex gieffino non compare da qualche tempo sul piccolo schermo degli italiani e soltanto oggi ha svelato il perché di tale scelta.

Il Grande Fratello Vip va in onda ormai da diverse edizioni, raccogliendo sempre un ottimo riscontro da parte del pubblico del piccolo schermo che in maniera inevitabile si è affezionato e non poco ai concorrenti che osserva e scruta con attenzione nella casa più spiata d’Italia.

Alcuni, dopo quell’esperienza, riescono a tornare in vetta alla loro carriera, altri ancora vengono proprio lanciati grazie a quest’esperienza. Per alcuni, invece, la permanenza non si rivela essere poi così dolce e della loro presenza sul piccolo schermo nostrano sembra non essercene più traccia.

Un esempio è Stefano Bettarini che dopo l’esperienza nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, con tanto di espulsione dopo soltanto qualche giorno dal suo ingresso a causa di una presunta bestemmia, non si è visto più aggirare per gli studi televisivi, ma questa è una scelta delle reti oppure sua? A svelare l’arcano è il diretto interessato che durante il corso di una recente intervista rilasciata a Novella 2000, ha spiegato per quale motivo non compare più in tv.

Stefano Bettarini sparito dalla tv: l’ex gieffino si sbilancia e spiega il perché

Stefano Bettarini, durante la passata edizione del programma condotta da Alfonso Signorini su canale 5, era stato chiamato insieme a Giulia Salemi per ripetere l’esperienza al Grande Fratello Vip. Infatti entrambi avevano già preso parte al programma, lui nella prima edizione condotta da Ilary Blasi e lei nell’ultima edizione condotta.

LEGGI ANCHE: Lulù Selassiè senza parole: il gesto di Manuel Bortuzzo fuori dal GF Vip

L’esperienza dell’ex calciatore però è terminata dopo qualche giorno, in quanto a causa di una presunta bestemmia ha dovuto varcare la famosa soglia rossa senza più farne ritorno.

Da quel momento Bettarini è sparito dalla tv, ma che cosa si cela dietro questa scelta? E’ stato lui in maniera spontanea a non voler più partecipare ai programmi proposti sul piccolo schermo o stata la rete che dopo quella breve esperienza ha scelto di non renderlo più uno dei suoi protagonisti? A rivelare tutta la verità sul caso è stato il diretto interessato, che ha spiegato al grande pubblico il perché della sua assenza negli ultimi tempi.

LEGGI ANCHE: Bufera sul GF Vip, in onda il confessionale di Barù: le frasi dette fanno infuriare il web

“Ho sempre considerato la televisione un passatempo, ma mi ha deluso e l’ho messa da parte” ha esordito l’ex gieffino senza troppi giri di parole. “Questa televisione non mi appartiene e non mi piace l’idea di prenderne parte” ha ammesso, non sentendosi più a suo agio sul piccolo schermo e per questo, almeno per il momento, ha scelto di non prenderne più parte.