“L’uomo più bello del Grande Fratello Vip è lui”: la reazione delle donne

Nella casa del Grande Fratello arriva l’inaspettata dichiarazione su chi è l’uomo più bello del reality di Canale 5. Il nome è sorprendente

Nella casa del Grande Fratello ha portato scompiglio l’ingresso di due “super belli” nel reality di Canale 5. La scorsa settimana hanno fatto capolino nello show Antonio Medugno e Gianluca Costantino, i due nuovi concorrenti che obiettivamente sono un bel vedere, ma che a quanto pare non hanno ancora fatto conquiste all’interno della casa.

A dirla tutta, soltanto Delia ha mostrato un po’ di interesse per entrambi. Ma da parte delle altre donne della casa c’è stata soltanto una gelida indifferenza. Situazione che ha preoccupato il loro amico Alessandro Basciano, che ha fatto un rapido sondaggio per capire come mai i due nuovi concorrenti non sembrano piacere. L’amaro responso è che le varie donne interpellate (tra queste Nathalie e Jessica) hanno detto di non trovare attraenti i due ragazzi.

Grande Fratello, eletto il più “bello” della casa

Non perché non siano belli, ma perché non hanno acceso quel qualcosa nelle loro teste. Anzi, secondo le donne della casa, i “belli” della casa sono altri. Come riporta Biccy, il risultato di questo “sondaggio”, è che il vero bello della casa non è né Gianluca e nemmeno Antonio.

Il “vincitore” risulta essere Barù. Sarebbe lui il preferito delle donne della casa del Grande Fratello. “E’ lui il più bello della casa – hanno sentenziato Nathalie e Jessica – perché è acculturato, intelligente e ha carisma”.

Addirittura Basciano è sembrato d’accordo: “Ha una fisicità pazzesca, ha la stazza perfetta. E poi la sua mente è intelligente, ha una personalità pazzesca”. Insomma, il buon vecchio Barù sembra aver conquistato tutti.