Graffe napoletane: i segreti per un risultato delizioso e stupefacente

Sta arrivando Carnevale e non può mancare la ricetta delle Graffe napoletane! Le avete mai provate? Si tratta di dolci tipici di questo periodo di festa, infatti vanno mangiate in compagnia. La loro preparazione non è difficile, l’importante è saper applicare alcuni accorgimenti per rendere deliziose. Ecco la ricetta a prova di errore!

Riuscire a sbalordire gli ospiti non è difficile, basta soltanto conoscere nuove ricette e imparare dalle altre tradizioni culinarie. Il Meridione è ricco di preparazioni che fanno venire l’acquolina in bocca, infatti i dolci del Sud Italia sono molto ricercati non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo. Oggi tratteremo proprio le Graffe napoletane. La loro storia è unica, anche perché è il frutto di più esperienze culturali. Siete pronti a scoprire come si preparano in poche e semplici mosse?

Dalla forma ricordano un po’ delle ciambelle ricoperte di zucchero, ma l’aspetto inganna! O meglio, il gusto potrebbe vagamente ricordare delle donuts americane, ma in realtà il sapore si distanzia molto perché variano sia gli ingredienti che la preparazione. Non resta che rimboccarvi le maniche, perché oggi imparerete come si prepara questo dolce da mangiare in compagnia durante le feste di Carnevale!

Se volete restare in tema, potete usare un impasto miracoloso. Si tratta dell’impasto che permette di preparare tutti i dolci di Carnevale. In pratica si lavora per farne uno solo, ma il risultato potrebbero essere chiacchiere, tortelli, frappe, e così via!

Insomma, che state aspettando? Prendete gli ingredienti, sono più facili a dirsi che a farsi.

Graffe napoletane perfette? Ecco come devi fare!

Che ne dite se iniziamo a selezionare con cura gli ingredienti? E’ chiaro che si tratta di una preparazione che necessita di alcuni accorgimenti. Se proprio non ve la sentite e volete realizzare qualcosa di più facile ma comunque d’effetto, optate per delle chiacchiere fatte in casa. Altrimenti, osate preparando qualcosa di nuovo. Sbalordirete tutti, credetemi! Allora, rimboccatevi le maniche, perché la spolverata di zucchero è d’obbligo, ma prima bisogna fare l’impasto!

