Noemi sempre più bella, ma ricordate com’era all’inizio della carriera? Che trasformazione

La cantante Noemi è tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2022, nel quale partecipa con il brano “Ti amo non lo so dire”. Oggi è molto cambiata

Tutto pronto per la terza serata di Sanremo, e tra le cantanti più attese c’è sicuramente lei, Noemi. L’artista romana è tra i “big” in concorso della 72esima edizione del Festival di Sanremo. La sua canzone è “Ti amo non lo so dire”.

La cantante è una “veterana” del Festival, visto che si tratta della sua ottava partecipazione alle kermesse canora, e anche questa volta proverà a vincere. Al di là della sua nuova canzone la vera novità è rappresentata dalla forma fisica di Noemi, che rispetto all’ultima partecipazione al Festival è dimagrita moltissimo. Il suo aspetto esteriore è decisamente cambiato rispetto all’ultima apparizione a Sanremo.

Noemi, che incredibile cambiamento: ora sembra un’altra persona

Approfittando del periodo di lockdown per la pandemia, l’artista si è sottoposta a una severa dieta, arrivando a perdere molti chili e cambiando in modo drastico il suo aspetto esteriore. Dimagrita moltissimo, ha anche mutato il suo modo di vestire.

Ora indossa abiti più attillati, mentre l’abbigliamento “casual” di una volta è diventato solo un ricordo. Noemi ora si dedica molto all’attività fisica, e sui social ha sempre mostrato con orgoglio i suoi cambiamenti fisici. Il suo pubblico sui social ha seguito i cambiamenti passo passo ammirando le sue foto.

Noemi ha rivelato che il segreto del suo dimagrimento è soprattutto l’esercizio fisico. Non ha fatto nessuna dieta estrema, ma si è dedicata a una serie di allenamenti molto severi, denominati “Metodo Tabada”.