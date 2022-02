Lorenzo Amoruso non perdona Katia Ricciarelli: il duro affondo della gieffina su Manila Nazzaro

La cantante Katia Ricciarelli e l’ex Miss Italia Manila Nazzaro hanno stretto un legame forte dal primo giorno nella Casa del Grande Fratello Vip.

Manila si avvicinò inizialmente a Katia per darle una mano ed aiutarla in tutto e tutt’ora continua a tenerla sotto la sua protezione. La Nazzaro pensa a tutti i pasti della gieffina, le ordina la stanza e l’aiuta in tutto e per tutto.

Inoltre, ha difeso Katia quando era indifendibile.

Insomma, Manila ha dimostrato più volte di essere un’amica fedele a Katia, ma quest’ultima non si comporta in egual modo.

Ecco che Katia Ricciarelli lancia un duro affondo e il fidanzato della gieffina, Lorenzo Amoruso non la perdona affatto.

Vediamo insieme cosa è accaduto al GF Vip

Lorenzo Amoruso non perdona Katia Ricciarelli: il duro affronto su Manila Nazzaro

Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Manila Nazzaro sono amiche dal primo giorno nella Casa del Grande Fratello Vip.

Da quando è entrata Delia Duran, però, Manila si è avvicinata a lei e quelle che si definivano amiche si sono allontanate.

Katia fa la spola tra Soleil e la Nazzaro e con ognuna dice una versione diversa di quello che pensa dell’altra.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, i vipponi hanno dovuto nominare il loro preferito per il ballottaggio e si scoprirà chi sarà il primo finalista.

Katia Ricciarelli è indignata con Manila e in questi giorni continua a tormentarsi. Ecco che se ne esce fuori con un duro affondo contro l’amica.

In un momento di relax, la cantante si trovava in compagnia di Davide Silvestri e si confida con lui in modo acido: “Io ho votato te, perché hai tanto da dare. Cos’altro ha da dare quella (Manila, ndr.)? Che possibilità ha di andare avanti che ha 44 anni che ha già una famiglia e un lavoro“.

Katia ha sferrato il duro affondo su quella che fino al giorno prima chiamava “amica”.

Giusto un appunto: anche Katia potrebbe vincere il primo posto come finalista, ma lei a 76 anni cosa ha ancora da dare mi verrebbe da chiederle.

Se vogliamo giustificare le parole della cantante possiamo dire che probabilmente c’è rimasta male, perché Manila ha fatto il nome di Miriana come sua preferita e non Katia.

Ma non è giustificabile quando rivela ad alcuni concorrenti che non considera più la Nazzaro come un’amica con cui vedersi e costruire qualcosa fuori dal reality show.

Lorenzo Amoruso, fidanzato di Manila e suo grande difensore e sostenitore, sente le parole di Katia e non la perdona.

Si rivolge a lei sul suo profilo Instagram tramite una storia e scrive queste parole: “Cara Katiuscia Ricciarelli, ho voluto credere ad un vecchio retaggio che ti ha reso una donna forte e ti ho scusato per tutti gli ‘aggettivi’ che hai utilizzato verso persone nella Casa, ma purtroppo mi devo ricredere e dare ragione a coloro che ti hanno definito una donna arida di sentimento e d’amore verso gli altri e soprattutto verso le donne ma soprattutto verso chi ti ha trattato come tu fossi sua madre. Signori si nasce!“.

Lorenzo Amoruso ha ragione a mio parere. Dopo tutto quello che Manila Nazzaro ha fatto per Katia Ricciarelli, quest’ultima le volta le spalle.

L’ha difesa quando era veramente indifendibile, è stata dietro a tutte le sue esigenze, ogni volta ha sempre una coccola per la cantante e Katia le lancia il duro affondo.

Chissà cosa penserà Manila quando leggerà le parole del suo fidanzato, Lorenzo Amoruso