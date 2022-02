Drusilla Foer, eleganza e fascino a Sanremo 2022: quello che non sapete di lei

Conosciamo meglio l’affascinante e magnetica Drusilla Foer, personaggio creato da Gianluca Gori. Stasera sarà co-conduttrice a Sanremo 2022

Questa sera sul palco di Sanremo 2022 ci sarà una co-conduttrice speciale al fianco di Amadeus. Si tratta di Drusilla Foer, personaggio affascinante e magnetico. Anche se non ama parlare della sua età sappiamo che è nata il 23 luglio del 1945 a Siena: segno zodiacale Leone.

E’ un cantante, ma anche autrice e sceneggiatrice. Il suo fascino è particolare e l’abbiamo vista in posa per i migliori artisti e fotografi, diventando protagonista anche di molte copertine di moda. Sarà protagonista della terza serata del Festival, e i suoi tantissimi follower su Instagram già l’aspettano con trepidazione. E forse i suoi fan sanno bene che dietro il suo volto si nasconde un uomo, vale a dire Gianluca Gori.

La misteriosa Drusilla Foer a Sanremo: ecco chi è realmente

Si tratta della stessa persona: Gianluca ha un fratello (Gherardo) e due sorelle, morte tragicamente in un incidente aereo. Per lui anche due nipoti, Giacomo e Ginevra. Col maschietto ha un rapporto speciale. Anche se è cresciuta in una famiglia agiata, Drusilla non ama definirsi una “nobildonna”, anzi.

Le piace essere anticonformista, mentre qualcuno la definisce la Lady Gaga italiana. Gori fa il pittore, il fotografo e il cantante. Un giorno ha deciso di creare questo personaggio e di diventare un fenomeno del web. Da Internet il successo di questo personaggio è arrivato in tv, ma anche al cinema.

Drusilla ha recitato con Ferzan Ozpetek (in Magnifica Presenza) ed è stata giudice a “Strafactor” e protagonista fissa a “CR4”, di Piero Chiambretti. Nel 2020 è stato protagonista anche di un tour teatrale, poi interrotto per la pandemia.