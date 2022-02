Ex gieffina mamma da 15 giorni: dopo il parto è in forma smagliante

L’ex partecipante al Grande Fratello si mostra in forma smagliante dopo essere diventata mamma. Le foto fanno impazzire i follower

E’ diventata mamma da appena 15 giorni, ma già si mostra in forma smagliante. Ha partorito da pochissimo, lo scorso 14 gennaio. Ma la prima foto del post gravidanza è arrivata alla fine dello scorso mese. Ha reso felice suo marito, il calciatore Oliver Kragl, mettendo al mondo il piccolo Nevaeh.

Il bambino è nato in perfette condizioni di salute ed è bellissimo. La neo mamma si è mostrata in ottima forma: ha 28 anni e ha perso 15 chili in pochissimo tempo. Le “storie” di Instagram parlano molto chiaro. Bellissima e sorridente, ha deliziato i suoi fans con le foto una volta che il pancione è sparito. Indossando top e leggins ha dimostrato di come si possa recuperare in brevissimo tempo dopo la gravidanza.

La neo mamma è stupenda: i fan su Instagram impazziscono

Lei è stata la protagonista di “Avanti un altro”, ma soprattutto l’abbiamo vista vincere la prima edizione del Grande Fratello Vip, nel 2016. La curiosità fu che lei vinse il reality rimanendo nella casa per appena 50 giorni e scatenando un po’ di polemiche da parte dei fan. Il suo parto è stato naturale, senza bisogno del taglio cesareo.

Ha perso i chili accumulati con la gravidanza in modo molto veloce e rapido, e oggi sembra come il giorno prima di iniziare la maternità. “Il parto è stato rapido, molto veloce. E’ andato benissimo – ha spiegato su Instagram ai suoi follower – cerco sempre di indossare la pancera ma sto recuperando. Ero tutta liquidi”.

Ecco il motivo del prodigioso recupero: lei è la dolce Alessia Macari, che sta facendo appassionare i suoi seguaci. “Ho mangiato tanta pizza con la Nutella – ha spiegato – e non ho pensato ai chili. Ora vedo che stanno andando via da soli, anche se non ci sto ancora pensando. La pancera mi ha aiutato moltissimo”, ha concluso”.