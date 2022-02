Quali sono i segni zodiacali più timidi? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più timidi. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali più timidi, quelli che si imbarazzano per nulla, anche quando non è necessario. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali più timidi. Ecco la classifica dei primi tre.

I segni zodiacali più timidi

Pesci: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno dei Pesci. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non hanno problemi a stare in mezzo alla gente ma si trovano in difficoltà in alcune situazioni. Ad esempio, temono che gli altri li trovino troppo esuberanti se provano a lasciarsi andare. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco pensa che gli altri possano giudicare le sue passioni e, per questo motivo, si blocca. Il risultato è una forte timidezza, soprattutto in occasione dei primi incontri. Poi, col tempo, potrebbe anche nascere qualcosa di interessante. Ma dovrete essere sempre voi a fare il primo passo, il segno dei Pesci è troppo timido per farlo!

Scorpione: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno dello Scorpione. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono timide e riescono a nascondere bene questo aspetto del proprio carattere. Lo Scorpione sembra freddo e distaccato, in realtà questo atteggiamento è dovuto ad una forte timidezza. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha bisogno di tempo per carburare, poi riesce a lasciarsi andare e spesso diventa anche il mattatore della serata. Ma ci vorrà un po’ di tempo.

Toro: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno del Toro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco si imbarazzano quando si trovano in mezzo alla gente. Difficilmente il Toro riesce a fare una buona impressione quando incontra qualcuno, è troppo impacciato e non sa cosa dire. A volte passa addirittura per maleducato! Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco si lascia prendere troppo dall’ansia e, per questo motivo, si vergogna in qualsiasi situazione che preveda un contatto con gli altri esseri umani.