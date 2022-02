GF Vip daytime 3/2/22, il gieffino arriva al limite: “Perché dovete forzarmi?”

Al GF Vip nelle scorse ore è arrivato il duro sfogo del concorrente di Alfonso Signorini che sente di essere arrivato al limite.

Il GF Vip è tornato in onda con un nuovo appuntamento del suo daytime quotidiano. La produzione, ancora una volta, è pronta a mostrarci he cos’è successo in queste ore tra i concorrenti di Alfonso Signorini che iniziano a sentire una certa tensione a causa della finale, nonostante manchi ancora un po’ per quel momento.

Ovviamente si parte subito con il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Questa volta gli autori ci mostrano la versione della storia di Kabir Bedi. Secondo il concorrente, l’ex stella di Centovetrine e la Sorge sarebbe due persone ipocrite in quanto ritiene che sia lampante che tra loro non ci sia amicizia ma qualcosa di più. In particolar modo l’attore si è scagliato contro Alex, accusandolo di essersi inventato l’amore libero soltanto per avere entrambe le due donne.

Proprio Belli, nelle scorse ore, sembrerebbe aver inviato un aereo dedicato a sua moglie. Il messaggio contenuto però era un enigma e non è stato affatto apprezzato dalla diretta interessata, che si è detta stufa di questa situazione.

Barù stufo di Jessica Selassiè: lo sfogo al GF Vip

Per una storia che non si sa come proseguirà, c’è una che ancora deve partire. Ovviamente parliamo di Jessica Selassiè, che nonostante siano arrivati nuovi concorrenti per lei, non smette di mostrare un certo interesse nei confronti di Barù. Soleil le ha suggerito di dargli meno attenzioni e di vagare di meno con la testa, in quanto potrebbe ottenere l’effetto contrario se gli sta troppo addosso, ma lui come reagirà?

Il nipote di Costantino della Gherardesca non sembra essere particolarmente interessato. Anche quando arrivano gli aerei a loro dedicati, chiedendo ai suoi fedeli sostenitori di non spendere i soldi in questo modo ma di donarli in beneficenza. “Perché dovete forzarmi ad avere una storia?” ha tuonato il gieffino. “Non avrò mai una relazione con Jessica” ha concluso.

Chi sa la passa bene, invece, è Miriana Trevisan che è al settimo cielo per la sorpresa fattele da Biagio D’Anelli che pur di trascorrere qualche ora in sua compagnia si è sottoposto ad un periodo di quarantena per poi confidarle i essere innamorato di lei. Il sentimento sembrerebbe più che ricambiato e l’ex ragazza di Non è la Rai non si è mai detta così contenta come negli ultimi tempi, anche se ha qualche paura di rimanere scottata.