Uomini e Donne puntata 3/2/22, nuova batosta per Luca: il tronista è in difficoltà

A Uomini e Donne le segnalazioni sono ormai diventate all’ordine del giorno. Il tronista Luca Salatino si trova in enorme difficoltà.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani per il penultimo appuntamento di questa settimana, rivelando ai telespettatori che cos’è successo in queste ore alle dame e i cavalieri più amati di sempre.

La puntata di oggi come al solito parte con Gemma Galgani, che rivela di essere arrivata al limite della sopportazione a causa dei continui attacchi di Tina Cipollari. Secondo la dama, infatti, i cavalieri non farebbero la sua conoscenza perché influenzati dai continui litigi in studio e per avere la certezza della sua tesi ha pensato di radunare alcuni cavalieri dopo la puntata che le avrebbero confermato il tutto.

Tina Cipollari non ci sta e chiede loro se siano realmente interessati alla dama. Loro rispondono di non provare alcuna attrazione nei confronti e che se fossero realmente interessati, andrebbero oltre i litigi. Ennesima batosta per la dama di Torino che però rimane convinta della sua tesi e che tutti gli uomini scappino da lei a causa dei severi giudizi dell’opinionista nei suoi confronti.

Luca Salatino in difficoltà a Uomini e Donne: nuova segnalazione su Eleonora

Da Gemma Galgani, come al solito, ad Ida Platano il passo è breve. La dama ha iniziato una conoscenza con un nuovo cavaliere, Alessandro. Tra i due c’è una certa sintonia, tant’è che c’è stato un bacio alla prima uscita e lei si dice molto felice di aver avuto l’opportunità di conoscerlo.

Diego però interviene e rivela di soffrire nell’ascoltare queste cose, ma in studio tutti si ribellano contro di lui, giudicandolo falso e incoerente considerato che è stato lui a non voler abbandonare il programma insieme visto che da parte sua c’erano tutte le più buone del mondo. Lo spazio dedicato al Trono Over termina qua e si passa al Trono Classico con Luca Salatino ed Eleonora, la corteggiatrice su cui sono arrivate tantissime segnalazioni.

Subito dopo la scorsa registrazione, Luca vede la sua corteggiatrice e le chiede di poter vedere il telefono. Lei glielo mostra, ma il tronista nota che mancano tutte le conversazioni e che queste partono da dicembre. Il tutto gli appare piuttosto strano, ma Eleonora afferma di aver cambiato da poco numero.

In studio l’atmosfera è tutt’altro che tranquilla, Maria De Filippi rivela di avere un’altra segnalazione su di lei. Questa volta chi l’ha mandata vuole parlare direttamente con Luca ma senza che il tutto venga trasmesso. Per questo motivo gli vengono consegnate delle cuffie e questa persona gli racconta il tutto.

Eleonora, secondo la segnalazione, sarebbe non solo fidanzata ma conviverebbe con questo ragazzo e chi rivela ciò è un loro vicino di casa.