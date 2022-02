Oroscopo, 4 febbraio 2022: rinascita del Toro, ma non solo: troppe news!

Rullo di tamburi perché con l’Oroscopo di oggi cambia tutto: gli Astri sono in fermento! Se nei giorni scorsi abbiamo assistito a situazioni nelle quali molte cose si stavano riassestando, adesso siamo nel pieno turbine degli eventi. Dico soltanto: Mercurio torna nel suo moto diretto, Marte e Giove in Sestile, e Congiunzione Sole e Saturno!

Cari amici dell’Oroscopo di Instanews, chi più ne ha più ne metta: la giornata di oggi porterà a degli stravolgimenti di cui dobbiamo assolutamente parlare. La stasi è terminata, adesso entrano in gioco delle rivoluzioni per la Case Celesti, soprattutto perché saranno proprio loro ad attuarle. Il tempo di agire è arrivato. Il pensiero è tornato a concentrarsi su i suoi obiettivi, con una forza incredibile e mettendo in chiaro alcune questioni passate. Insomma, giornata intensa, ma di estrema importanza.

Iniziamo l’Oroscopo di oggi parlando di un protagonista del mese passato, Mercurio. Il pianeta del pensiero per eccellenza, ha orbitato per tutto il mese di gennaio con un moto retrogrado. Questo significa che illusoriamente sembra andare verso il senso contrario, ma in realtà è stato solo più lento.

Questa condizione ha generato un processo di analisi interiore, a volte contorto, e in altri casi illuminante. In ogni caso, si è riflettuto tanto. Adesso, torna a procedere normalmente, garantendo la condizione ottimale per trarre i punti essenziali delle nuove consapevolezze raggiunte.

La testa ragiona bene ed è concentrata, allora l’azione non può mancare! Grazie a Marte e Giove in Sestile i sensi e l’intelletto andranno d’amore e d’accordo. Nel primo pomeriggio, grazie a questo posizionamento che misura 60° e che divide il cielo in 6 parti, la situazione sarà favorevole al dialogo e alla comunicazione.

E’ una crescita a tutti gli effetti. Vi ricordate che negli scorsi articoli parlavamo di crescita interiore? La stessa avverrà nel rapporto con il prossimo. L’organizzazione e la comunicazione permettono di usare al meglio le proprie abilità, ma Marte sarà Congiunto a Facies, una stella molto particolare.

Considerata la stella “trabocchetto” perché è proprio quella che influenza i segni a sbagliare e cadere in errore, ma non è detto. Il resto del cielo è positivo, bisogna soltanto rischiare per migliorarsi, ma senza esagerare!

Sulla sera avverrà un Sinodo, cioè una Congiunzione tra il Sole e Saturno. Dal greco syn “insieme”, e hodos “cammino”, vuole indicarci una strada promessa, quella che darà le risposte a questo continuo interrogarsi.

In poche parole: c’è aria di inizi! Siete pronti a scoprire come i più fortunati vivranno questa situazione? E gli sfortunati?

Oroscopo, il Toro sale sul podio, e con lui altri 2 fortunati

La Top Three è composta da una triade totalmente inaspettata, perché solo ieri erano in fondo alla classifica: Toro, Gemelli e Aquario! Rispettivamente un segno di terra e due d’aria: come vivranno l’ondata rivoluzionaria della giornata? Con tanta energia! Forti e coraggiosi avete abbracciato i vostri sogni. Se sei dei Pesci consulta l’Oroscopo perché sei quarto.

Caro Toro, oggi sei proprio fortunato! Rinasci come una fenice, e saranno Marte e Giove in Sestile a darti questa condizione favorevole. Ti dedicherai allo svago e verrà fuori la tua vena passionale, quella che ti contraddistingue di più. In amore andrà tutto bene, finalmente molte cose sono state chiarite, mentre al lavoro tutto procedere tranquillo. Consigli: goditi questa giornata, non essendo pigro, ma dedicandoti alle persone che ami, vedrai ne sarai ricompensato.

Passiamo al segno dei Gemelli, il lunatico dello Zodiaco. La quiete sarà dalla tua parte, condizione sconvolgente perché nell’ultimo periodo è spesso aleggiata sopra di te una certa tensione, ma adesso tutto si è risolto. In amore e al lavoro hai dimenticato i nervosismi che ti hanno fatto stare male, e proprio questo mood tranquillo cerca di mantenerlo. Consigli: non sarai particolarmente fortunato, ma sappiamo che la fortuna per te è stare in pace senza alterarti.

Che dire dell’Aquario? Continui ad essere sul podio, specialmente perché la Congiunzione Sole Saturno ti frena un pochino, ma sarà la situazione vincente. Sappiamo che sei un po’ pazzerello e anticonformista, e proprio per questo tuo modo di essere ti scorni al lavoro, mentre in amore tendi a fuggire. La Luna Nuova e questa condizione, ti porteranno ad essere il segno che meglio abbraccerà al rivoluzione in corso!

Brutto cielo per questi 3 segni, sei tra loro?

Non possiamo mai fare i complimenti a questi segni. Il motivo? Continuano a stare in fondo alla classifica dell’Oroscopo del giorno! Ariete, Vergine e Cancro, non riuscite a contenere i lati più spigolosi del vostro carattere. Spesso incompresi, adesso dovete rimontare, perché altrimenti perderete la rotta con tutta la bussola. Fuoco, terra e acqua, tre elementi diversi, ma con tante potenzialità. Se sei dello Scorpione consulta l’Oroscopo perché sei quarto.

Il guerriero dello Zodiaco dovrebbe cambiare nomea, perché non se ne può più di scornarsi con il mondo. Ariete sei impulsivo, sensibile e tenace, hai tre caratteristiche che gli altri segni vi invidiano, cosa ti manca per essere felice? Forse un pizzico di fortuna! Con Marte e Giove in Sestile non sei messo così male, certo per garantire il dialogo devi essere meno agguerrito e dovresti cercare di ascoltare di più. Consigli: mantieni salde le tue idee, non cambiare per nessuno, ma stai calmo, vedrai che sarà meglio per voi.

Che succede alla Vergine? Niente, semplicemente continua a perseverare nell’errore di essere troppo perfezionista e incontentabile. Il tuo essere schiva a volte rende complesse le situazioni al lavoro, ma anche in amore, perché sembri fredda e distaccata quando invece muori dentro. Consigli: il posizionamento in Sestile ti avvantaggia, non sei così sfortunata, anzi il contrario. E’ chiaro che però devi abbracciare la fortuna, non voltargli le spalle con il tuo carattere.

Infine, ma non meno importante il Cancro si posiziona all’ultimo posto confermando la sua chiusura nel guscio delle sue insicurezze. Hai bisogno di parlare con il prossimo, e il cielo promette bene, anche perché la fortuna non ti è proprio nemica. Il problema è che litighi spesso, ma il tuo peggior nemico, sei tu stesso! Consigli: stai calmo e pensa ai tuoi errori, hai un mondo meraviglioso dentro, devi solo aprirti.