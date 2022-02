Cosa pensano gli altri di te? Scoprilo con il test delle finestre

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono cinque finestre. Quale scegli? Quale finestra vorresti aprire o chiudere? Fai la tua scelta e scoprirai cosa pensano realmente gli altri di te. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Finestra numero 1: sei una persona molto intraprendente. Riesci a convincere gli altri a fare tutto ciò che vuoi. Metti tanta energia in tutto ciò che fai anche se le altre persone ti vedono piuttosto cinico, seppur brillante quando ti occupi delle cose che sai fare meglio.

Finestra numero 2 : sei una persona molto legata agli affetti familiari. Ti piace rilassarti insieme alle persone che ami, sai essere gentile e comprensivo. Gli altri si fidano ciecamente di te, ti confidano i loro segreti più intimi perché sanno che non li rivelerai a nessuno.

Finestra numero 3 : sei una persona che ama la libertà. Preferisci fare tutto da solo, senza l'aiuto degli altri. Ti piacerebbe sembrare un grande leader ma le altre persone credono che tu non abbia questo tipo di abilità. Dovrai essere a convincerli del contrario.

Finestra numero 4 : sei una persona molto romantica. Sei sensibile, hai tanta fantasia e sei sempre ottimista. Per te, il bicchiere è sempre mezzo pieno e non ti piace frequentare persone negative. Gli altri ti vedono un po' troppo fuori dagli schemi, forse perché non riescono a comprendere fino in fondo il tuo modo di vivere.

Finestra numero 5: sei una persona che ama stare in mezzo alla gente. Sei sempre attivo, non stai fermo un attimo e non riesci a sopportare le persone pigre. Ti piace viaggiare e ami l'avventura. Gli altri pensano che tu sia troppo disordinato ma non vedono l'ora di invitarti alla loro festa. Sei sempre il primo della lista!

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale finestra hai scelto? Il profilo corrisponde al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.