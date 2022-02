Manuel Bortuzzo, tatuaggio d’amore per Lulù Selassiè: il significato

Manuel Bortuzzo mostra il tatuaggio d’amore fatto per la fidanzata Lulù Selassiè conosciuta al Grande Fratello Vip: l’importante significato.

Manuel Bortuzzo non ha perso tempo e, dopo aver abbandonato il Grande Fratello vip 2021, ha deciso di fare un tatuaggio d’amore per la fidanzata Lulù Selassiè che sta continuando l’avventura nella casa più famosa d’Italia. Tra Manuel e Lulù è nato un forte e grandissimo amore che sta facendo sognare tutti i fan del reality. Per il nuotatore non è stato facile decidere di abbandonare il reality lasciando Lulù in casa, ma dopo aver avuto tutto il sostegno della Selassiè, ha fatto la scelta migliore per la propria salute.

Fuori dalla casa, sta dimostrando di sentire fortemente la mancanza della fidanzata per la quale ha deciso di aggiungere un tatuaggio alla sua lunga collezione. Ciò che Manuel ha deciso di tatuarsi ha un significato davvero importante per la giovane coppia.

Il significato del tatuaggio d’amore di Manuel Bortuzzo dedicato a Lulù Selassiè

Manuel Bortuzzo ha scelto di tatuare sul collo, nella parte dietro l’orecchio destro il numero 22. Non si tratta di un numero casuale per la storia d’amore tra Manuel e Lulù Selassiè. Il 22 settembre, infatti, è il giorno del primo bacio tra Manuel e Lulù. A raccontare i dettagli del primo bacio, non mostrato dalle telecamere, è stata la stessa Lulù che, rimasta sola nella casa del Grande Fratello Vip, parla continuamente del fidanzato svelando dettagli del loro amore agli altri concorrenti.

LEGGI ANCHE —> Manuel Bortuzzo, tre anni fa la sparatoria: le parole di papà Franco la crisi di Lulù

“Una mattina mi sono svegliata e sono andata a vedere se dormiva ancora. Siamo andati sotto le coperte e ci siamo baciati. Era il 22 settembre che poi è anche il titolo della canzone di Ultimo”, ha detto Lulù mentre lo raccontava a Davide Silvestri.

Manuel, inoltre, ha parlato del nuovo tatuaggio in un’intervista rilasciata a Casa Chi spiegando di aver scelto di tatuare il 22 nella stessa zona del corpo in cui si trovano altri numeri importanti per la sua vita.

LEGGI ANCHE —> Lulù Selassiè senza parole: il gesto di Manuel Bortuzzo fuori dal GF Vip

“Il 22 settembre di Ultimo è la canzone mia e di Lulù, racchiude il primo giorno che ci siamo baciati, racchiude tante cose. E’ un bel numero per noi e lo volevo qui. Changes (l’altro tatuaggio che ha fatto sul collo ndr) racchiude i cambiamenti. Qui ho il 12 che sono i millimetri per cui sono vivo, le ali con la data dell’incidente, il 22. Insomma sono tutti dei cambiamenti che sono avvenuti nella mia vita. Tra i tanti tatuaggi mi fa piacere che questi che sono quelli più significativi li abbia fatti il mio migliore amico”, ha detto Manuel a Casa Chi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)

Manuel che, dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello Vip non ha perso tempo andando subito a conoscere l’intere famiglia di Lulù, ha deciso di fare ancora un gesto importante per lei. Come reagirà Lulù quando vedrà per la prima volta il tatuaggio?