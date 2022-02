Crostata alla nutella: il trucco per il risultato eccezionale

E’ inutile negarlo, la crostata è un dolce che piace a tutti, anche ai più schizzinosi. Figuriamoci se viene guarnita con della nutella, grandi e piccini impazziscono! Non è detto che la cioccolata in questione piaccia a chiunque, ma senza dubbio è un buon compromesso quando si vuole fare una merenda speciale o festeggiare.

Se si vuole passar del tempo in compagnia, magari mangiando un fetta di crostata alla nutella, siete nel posto giusto! Vi svelo una ricetta che è semplicissima, ma per cui occorre apportare dei piccoli accorgimenti. Sono proprio quei trucchetti che si imparano con l’esperienza, ma non solo. Si tratta di segreti che vengono tramandati e che spesso i ricettari non rivelano. Siete pronti per scoprire il metodo perfetto?

Per un fine settimana goloso, o anche per dei pomeriggi in compagnia degli amici, la crostata alla nutella è un must have a cui è difficile dire di no. Si tratta di un dolce semplice, ma contraddistinto da una preparazione estremamente pratica e precisa. Infatti, per quanto siano poche le mosse da attuare e gli ingredienti da unire, bisogna fare queste operazioni altrimenti risulterà totalmente sbagliata.

Quindi, in mano mattarello e farina, si comincia ad impastare!

La crostata perfetta esiste: come farla con la nutella

Restando in tema con gli eventi del momento, sappiamo tutti che a breve arriverà il Carnevale. E’ possibile preparare tante ricette sfiziose e tipiche di diverse regioni italiane, ad esempio i tortelli fatti in casa sono eccezionali, basta soltanto attuare dei trucchetti ed il gioco è fatto! Stessa cosa per la preparazione di oggi, vedrete che non ve ne pentirete.

Per realizzare una crostata con i fiocchi non occorre che sia perfetta, ma che questa abbia un gusto dolce e una consistenza solida. Come fare ciò senza che sappia troppo di farina oppure che non si attacchi alla superficie di casa vostra? Bisogna partire con la tecnica giusta!

Si chiama sabbiatura, e se non la attuerete il risultato sarà pessimo. Appunto, è il primo step che consiste nello sbriciolare del burro freddo, circa 120g con la farina, quella che preferite, di circa 300 g. In questo modo entra in gioco la chimica e la reazione degli alimenti, perché in questo modo i due prodotti entreranno in contatto tra loro generando una base perfetta.

Alla quale si aggiungeranno tre uova, meglio se due tuorli e una intera, 100 g di zucchero, anche qui scegliete quello che più vi piace e della scorza di agrume, scegliete tra limone e arancia, l’importante è sentire un profumo delizioso.

Impastate con cura e mettete a riposare in frigo per 30 minuti, avvolgendo il composto nella pellicola trasparente, in questo modo l’azione legante del burro e delle uova renderanno il vostro panetto liscio e perfetto.

E la nutella? Questa è buona già così com’è, ma potete renderla ancora più morbida aggiungendo della panna liquida, la quale poi verrà mescolata insieme al composto. La nutella può essere scaldata, magari sciolta un po’, e dopo aver unito il tutto la crema sarà perfetta.

Stendete sullo stampino, e mettete la crema, ma non infornate senza averla prima coperta con un foglio di alluminio. Fate stare circa 25/30 minuti in forno ventilato a 180°, e gli ultimi dieci minuti scoprite.

Et voilà, il gioco è pronto e fatto per essere gustato!