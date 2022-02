Scontri, tensioni e gelosie, chi sta facendo il vero o sta semplicemente tirando acqua verso il proprio mulino? Al GF Vip ci sono nuove zizzanie in corso, perché le emozioni, i sentimenti e gli eventi sono imprevedibili, come le reazioni dei nostri protagonisti. Si prevede un nuovo litigio, oppure si tratta di un malinteso?

Scoprire fino in fondo le intenzioni degli amati vipponi di Alfonso Signorini non è facile. Perché il filtro televisivo a volte rende poco chiare le motivazioni che governano le loro azioni, che sappiamo però essere soprattutto manipolate da sentimenti e istinti primordiali. Dalla gelosia all’amore passionale, ne abbiamo viste di tutti i colori, e ancora c’è tempo fino alla fine datata 14 marzo 2022. Insomma, quello che è accaduto potrebbe essere più grave del previsto, perché farebbe cadere una maschera o peggio, demolirebbe tutto!

E chi l’avrebbe mai detto che la bella Princess Jessica, silenziosa e timidina, avrebbe smosso le acque della casa del GF Vip, il reality più chiacchierato di sempre? Sembrava essere la minore del trio, la piccola Lulù ad essere quella che più tra tutte avrebbe sconvolto la situazione. In realtà, è proprio la maggiore ad essere un mondo da scoprire, segnando un colpo di scena inaspettato dai telespettatori.

Come se non bastasse, le crisi non mancano ai concorrenti che messi sotto pressione dalle dinamiche e pressioni televisive hanno dei veri e propri crolli per cui è stato chiesto l’aiuto di una psicologa. Affidarsi ad un professionista è un atto di coraggio e amore verso sé stessi, perché non sempre si scoprono quali sono le risorse che ci servono per superare le difficoltà.

Così, tra pianti, urla e disperazioni, entra in gioco la Selassié che viene attaccata e demolita in seguito ad un suo atteggiamento.

LEGGI ANCHE -> Nuova coppia al GF Vip? L’inaspettato complimento

GF Vip, salta fuori la verità su di loro?

Come se non bastasse i litigi continuano a invadere la casa, perché un voto mette in discussione una solida amicizia. Significa che finalmente stanno venendo fuori dei nodi al pettine? La durata maggiore del reality potrebbe essere la ragione per la quale i vipponi del GF Vip di Alfonso Signorini stanno sbottando, o c’è dell’altro? In ogni caso la situazione di oggi è stata del tutto inaspettata perché l’amicizia viene messa all’angolo.

LEGGI ANCHE -> Notte bollente al Grande Fratello Vip: lui svela i dettagli, web furioso

Qui presentiamo un bel quartetto, con l’entrata in scena di Delia Duran. Già eravamo a conoscenza dell’amicizia-inimicizia tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié, a causa del loro interesse amoroso verso il bel Alessandro Basciano, attualmente in crisi con l’ex di Uomini e Donne. Le due amiche avevano avuto un bel litigio proprio per il ragazzo, ma in seguito le cose sembravano essersi messe al loro posto.

Cosa c’entra Delia? Senza dubbio la Duran è una concorrente che sta riscuotendo molto più successo e simpatia del marito Alex Belli, infatti si è ben inserita nel gruppo ed è tra le prime gieffine ad essere in lizza per la finale.

Alessandro va dalla bella modella per dirle qualcosa di inaspettato: che Jessica ha detto a Sophie che tra lui e Delia, durante la festa, ci sono stati sguardi e ammiccamenti pesanti. La reazione della Duran è di rimanere sbigottita, dicendo:

“Abbiamo gli occhi per guardare. Ma io giuro su mia madre… io stavo ballando in maniera libera che non mi sono resa conto se mi stavi guardando. Mi dispiace che Jessica non mi abbia detto questa roba in faccia. Ecco perché Sophie mi sta un po’ lontana, per questa cosa. Ma io sono la donna più semplice del mondo e mi spiace che ci siano queste dinamiche che io odio. Preferisco dire tutto in faccia e non vado in giro a sparlare.”

Allora, va subito a confrontarsi con Jessica, la quale sconvolge, perché non nega, ma si difende con gli artigli dicendo:

“Cerca sempre un pretesto per litigare. Io non mi diverto così, preferisco stare da sola piuttosto.”

Non contenta Delia risponde: