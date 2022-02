Notte bollente al Grande Fratello Vip: lui svela i dettagli, web furioso

Il vippone racconta i dettagli della notte bollente con la vippona al Grande Fratello Vip: su Twitter il video diventa virale ed è bufera.

Nella casa del Grande Fratello Vip sarebbe scoppiata la passione sotto le coperte. A raccontarlo è stato lo stesso protagonista che si è lasciato andare ad una confessione durante una conversazione con un’altra inquilina della casa. Il video del racconto è stato pubblicato dagli utenti su Twitter diventando in poco tempo virale e scatenando la bufera.

Gli utenti di Twitter non hanno assolutamente gradito il racconto dell’inquilino vip scagliandosi contro di lui, ma chi è il concorrente che si è lasciato andare a confessioni bollenti?

Grande Fratello Vip, il vippone racconta i dettagli di una notte bollente: bufera sul web

Alessandro Basciano, durante una conversazione con Delia Duran, si è lasciato andare al racconto del momento di passione vissuto con Sophie Codegoni.

“Come abbiamo fatto? Non è che fai chissà che… Non tutto tutto, i movimenti… si vedono non è facile è difficilissimo, non te la vivi bene. Infatti non vediamo l’ora di uscire. La pensiamo allo stesso modo lei è come me dove ti trovi ti trovi non gliene frega un cavolo”, ha detto Basciano.



Le parole di Alessandro Basciano hanno scatenato la polemica sui social. Tantissimi utenti si sono scagliati contro l’ex corteggiatore e tentatore. Sono tantissimi i tweet contro Basciano che, nelle scorse ore, ha provato anche ad aprire la porta di sicurezza per poter uscire dalla casa al termine di una nuova discussione con la stessa Sophie.

Buongiorno amiciiii speriamo che oggi il #gfvip ci faccia felice e ci inquadra i nostri #basciagoni pic.twitter.com/UsaxM1qCXq — Sophe&Alessandro_fan (@NatalieBompieri) February 3, 2022

Dico una cosa e poi chiudo su quello che ha detto Alessandro questo pomeriggio. Vi sareste dovuti veramente preoccupare se avesse raccontato di aver alzato le mani contro una donna o di averle fatto del male. Non sicuramente per quello che ha detto #basciagoni #gfvip #jerù — Shitposting18 (@Shitposting181) February 3, 2022

Sophie Codegoni come reagirà se Alfonso Signorini dovesse mostrargliil video in cui Alessandro racconta tutto a Delia?