Caos nella notte al GF Vip: minaccia di aprire la porta, volano parole grosse

Al GF Vip nel cuore della donna è accaduto l’impensabile. Dopo aver detto parole grosse, il gieffino ha minacciato di abbandonare la casa più spiata d’Italia ma ha trovato la porta rossa chiusa.

Il GF Vip non manca mai di servire ai suoi fedeli telespettatori colpi di scena degni di nota. Tant’è nelle scorse ore, nonostante la diretta di questa sera sia saltata a causa del Festival Di Sanremo, i vipponi non sono di certo stati da meno e c’è chi infatti ha provato a varcare la famosa soglia rossa, abbandonando di conseguenza il gioco, ed ha trovato tutto chiuso.

Il gieffino non ha potuto nascondere una certa delusione e parlando a tu per tu con Soleil Sorge ha confermato la sua volontà di voler abbandonare il programma e di essere in attesa di una risposta da parte degli autori per decidere sul da farsi, ma che cosa lo ha spinto a prendere una simile decisione? Purtroppo l’ennesima litigata con Sophie Codegoni non ha aiutato ed Alessandro Basciano è scoppiato al GF Vip chiedendo di porre fine al suo percorso nella casa più spiata d’Italia perché ormai non ha più nulla da dare al programma e mettendo in guardia l’ex tronista di Uomini e Donne: la loro relazione non decollerà.

Alessandro Basciano minaccia di abbandonare il GF Vip

Alessandro Basciano ha minacciato di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip e di aver provato a varcare l’uscita di sicurezza per porre fine al suo percorso all’interno del programma. La porta però, come racconta il gieffino e come riportato al portale Biccy, sarebbe stata chiusa e gli avrebbe impedito, quindi, di poter andare oltre con questo gesto.

L’ex protagonista di Temptation Island però sarebbe in attesa di una risposta da parte degli autori di Alfonso Signorini, dopo avergli comunicato che non ha più intenzione di andare oltre nel programma, facendo volare parole grosse anche su Sophie Codegoni.

“Io me ne vado comunque. Prima sono andato alla porta dietro e ho provato ad aprirla per scappare via, ma era chiusa, non mi hanno aperto” ha esordito Basciano, raccontando che cos’è successo in queste ore. “Voglio andare da mio figlio“ ha subito aggiunto.

“Cosa ci faccio qui? Sono diverso da voi, tanto non ho più nulla da dare, quindi desidero uscire. Se non aprono ora me ne vado domani mattina è uguale. Voglio stare con mio figlio, basta. Perché devo privare mio figlio del tempo con me per stare qui, che tanto lei fa gli show e stiamo sempre a litigare?” ha concluso, facendo riferimento alla sua fidanzata Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano abbandonerà il GF Vip o si tratta soltanto di uno sfogo momentaneo?