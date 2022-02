Isola dei Famosi 2022, doppio colpo di Ilary Blasi: cast bomba

Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi si sta piano piano formando e secondo le ultime indiscrezioni ci sono dei nomi incredibili

Il Grande Fratello chiuderà i battenti il prossimo 14 marzo. Tutto sommato, la data non è così lontana. Ma i fan dei grandi reality di Canale 5 non hanno che da leccarsi i baffi, visto che subito dopo partirà L’Isola dei Famosi. Una doppietta da urlo, che accompagnerà il pubblico fino a primavera inoltrata.

E man mano che passano i giorni si forma il cast del programma che andrà in onda dall’Honduras. Secondo le indiscrezioni di TvBlog sarebbe molto vicino l’ingaggio di due super star per la prossima edizione. La prima l’abbiamo vista lo scorso anno al Grande Fratello Vip, e si tratta di una donna. L’altro è invece al suo debutto in un reality show.

Isola dei Famosi, altri due super nomi per il nuovo cast

Sono questi gli ultimi due nomi in ordine di tempo, dopo quelli di Alex Nuccetelli, ex compagno di Antonella Mosetti ed Edoardi Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi. Sempre TvBlog precisa che la Tavassi parteciperebbe in coppia non con Floriana Secondi ma con suo fratello.

Anche in questa edizione sono previste due isole: una con i concorrenti che gareggeranno in solitudine, l’altra con quelli che partecipano in coppia. Tra i concorrenti accoppiati i fratelli Tavassi e Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni. Ma chi sono gli ultimi due nomi forti per il cast? Si tratta della bellissima Matilde Brandi e dell’attore Nicolas Vaporidis.

Il cast (non ufficiale) dell’Isola dei Famosi 2022

COPPIE

Carmen Di Pietro col figlio Alessandro Iannoni

Guendalina Tavassi col fratello Edoardo Tavassi

SINGLE

Alex Nuccetelli

Floriana Secondi

Ilona Staller

Matilde Brandi

Nicolas Vaporidis