Maria Chiara Giannetta, da Don Matteo a Sanremo: “Galeotto un incontro con Amadeus”

Maria Chiara Giannetta è pronta a salire sul palco dell’Ariston, ma eri a conoscenza del suo incontro galeotto con Amadeus?

Maria Chiara Giannetta sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro nella sua vita dal punto di vista professionale, in quanto prendendo parte alla serie tv Blanca, è riuscita a conoscere il successo tra il pubblico del piccolo schermo. Tant’è che questa sera affiancherà Amadeus nella co – conduzione del Festival di Sanremo.

Per l’occasione, l’attrice ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni , dove ha rivelato un inedito retroscena di cui nessuno era a conoscenza. La confessione, che riguarda la chiamata ricevuta dal direttore artistico di quest’edizione, rivela un inedito retroscena su quanto accaduto dietro le quinte del Festival di Sanremo dove siamo sicuri che riuscirà a fare una bellissima figura sul palco dell’Ariston.

Maria Chiara Giannetta ha svelato un inedito retroscena sulla chiamata ricevuta da Amadeus, ammettendo che galeotta fu la sua partecipazione ai Soliti Ignoti, dove era andata proprio per presentare la fiction che l’ha resa famosa in tutta il bel paese.

Maria Chiara Giannetta, poco prima della sua apparizione al Festival di Sanremo, dove affiancherà Amadeus durante la serata delle cover che questa sera, a differenza delle precedenti edizioni, vedrà gli artisti in gara esibirsi non solo sui pezzi storici della musica italiana ma anche su successi internazionali, ha deciso di rilasciare un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato l’incontro galeotto tra lei e il direttore artistico.

“Mi ha telefonato” ha spiegato l’attrice durante il corso dell’intervista. “Sono stata in silenzio credo un paio di minuti per metabolizzare la cosa” ha proseguito la Giannetta, rivelando un inedito retroscena sulla chiamata che Amadeus le ha fatto per chiederle di prendere parte all’evento musicale più atteso e amato del bel paese.

“Lui ha detto: ‘Ci sei? È caduta la linea?’. In realtà io e Amadeus ci eravamo trovati benissimo quando sono andata ospite da lui ai Soliti ignoti. Galeotta è stata quella trasmissione“ ha poi concluso, svelando un aneddoto di cui non tutti erano a conoscenza in quanto era avvenuto tutto dietro le quinte del programma, ma che ha rivelato qualcosina più sull’ascesa di Maria Chiara.

Maria Chiara Giannetta a Sanremo farà sicuramente una bellissima figura, conducendo in maniera degna di nota la gara canora in compagnia del direttore artistico Amadeus, che ha condotto per la terza volta l’evento ottenendo sempre ottimi riscontri sia in termini di ascolti che di critica.