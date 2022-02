Nuova coppia al GF Vip? L’inaspettato complimento

Storie d’amore nate in quattro e quattr’otto e poi naufragate, altre raccontate in silenzio, e alcune mai confessate: questo è il GF Vip! Che si tratti di una delle edizioni più complesse e controverse, oltre che litigiose è certo, ma è sicuro che non ci si annoia mai. Le parole confessate hanno spiazzato tutti.

La verità è che ormai dopo più di quattro mesi i vipponi del GF Vip sembrano dare i numeri, ma non è detto. Con la scusa di una parola di troppo si finisce sempre per andare oltre, anzi forse rivelando ciò che in precedenza non si sarebbe mai pensato di dire. Stanno cadendo i muri di imbarazzo, oppure si tratta di una frase di circostanza? I timori forse stanno andando via, e potrebbe essere l’inizio di una delle storie più amate.

Aumenta il battito e le palpitazioni non si contengono, sarà finalmente arrivato il momento del tanto atteso flirt? Diciamo che i concorrenti in questione stanno ottenendo molto successo, proprio per il loro modo di fare un po’ scanzonato e fuori dagli schemi. D’altronde le cose belle si fanno sempre aspettare, no?

Tra le ultime news dalla casa non si può non ricordare la scioccante decisione presa da Delia dopo la puntata, secondo voi questa volta Alex è ormai un brutto ricordo per la new entry della casa? Diciamo che bisogna fare anche un po’ chiarezza sulle sue intenzioni, ma le parole hanno sconvolto tutti.

Insomma, l’amore è molto litigherello, soprattutto in questa edizione entra in crisi prima del nascere! Cosa hanno combinato i due vipponi?

GF Vip: stanno sbocciando i fiori dell’amore?

Come se non bastasse non mancano pesanti accuse nella casa, addirittura additando i complici come tasselli fondamentali nell’influenzare le dinamiche e i consensi del pubblico. E’ chiaro che qualsiasi azione venga fatta, questa ha poi delle conseguenze per i telespettatori che fedelissimi non perdono un appuntamento settimanale. Con l’intenzione di scovare la novità e finalmente nuove dichiarazioni, guardate un po’ cos’è successo.

Udite, udite, si tratta del duo comico-amoroso Barù e Jessica Selassié! Sono due vipponi molto amati, perché ironizzano sulla loro situazione ambigua tra l’interesse e il rifiuto. Soprattutto continuano a stuzzicarsi nonostante lui, più sostenuto, continui a dire di non voler essere “stressato”, o peggio di essere considerato la “ruota di scorta” della casa.

Ha fatto queste affermazioni perché la maggiore delle Princess è stata giù di tono a causa del fatto che non ha trovato un ragazzo con cui stare, mentre gli altri si. Non sentendosi apprezzata è caduta nello sconforto, quindi Barù ha pensato che al minimo adito, lei si è avvicinata solo per non stare da sola.

Ma al di là di ciò, è inutile negare che fin dall’inizio c’è stata una chimica particolare tra loro. Così, questi frame raccontano un momento molto dolce, nel quale Barù afferma ciò che fino a qualche giorno fa sembrava impossibile:

“Le ho detto sei bella anche senza trucco”

La reazione di Jessica la si può benissimo notare per quanto è stata cristallina. Prima si sente in imbarazzo e fa un mesto sorriso, dicendo “Grazie Barù”, perché mai si sarebbe aspettata questo apprezzamento.

Ed è poi che le scoppia un sorriso che neanche i compagni hanno fatto passare inosservato. La stessa Delia ha commentato per rincarare la dose, dicendo: “Che bel complimento, molto bello.”

Insomma, è successo qualcosa di importante, sembra poco, ma in realtà conoscendo i soggetti, per chi li segue dall’inizio, si tratta di un bel passo avanti. Continueranno? Restiamo aggiornati!