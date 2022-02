Sonia Bruganelli, l’affondo su Lulù Selassiè: poi cancella. Clarissa e Manuel rispondono

Sonia Bruganelli reposta una storia su Lulù Selassiè, poi cancella tutto. Clarissa Selassiè e Manuel Bortuzzo rispondono.

Sonia Bruganelli, su Instagram, condivide una storia su Lulù Selassiè e scatena la rivolta dei fan della principessa etiope del Grande Fratello Vip, ma anche la reazione di Clarissa Selassiè e di Manuel Bortuzzo. La moglie di Paolo Bonolis non ha mai risparmiato critiche ad alcuni concorrenti del Grande Fratello, in primis a Lulù Selassiè soprattutto durante la prima parte del reality quando la sua storia con Manuel Bortuzzo procedeva tra alti e bassi.

L’uscita di Manuel che ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2021 per alcune situazioni legate alla propria salute ha fatto crollare Lulù. Dopo alcuni giorni di tranquillità, Lulù ha cominciato a sentire profondamente la mancanza del fidanzato e si è lasciata andare ad uno sfogo quando, durante il momento della radio del GF Vip, non le è stata concessa la possibilità di ascoltare 22 settembre, la canzone della sua storia d’amore con Manuel.

Lulù si è lasciata andare ad uno sfogo tirando fuori tutte le proprie insicurezze anche sul proprio aspetto fisico. Sulla crisi di Lulù, una pagina Instagram ha fatto un post che è stato condiviso tra le proprie storie da Sonia Bruganelli e che ha scatenato la dura reazione non solo delle fan di Lulù, ma anche del resto del pubblico del Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli reposta una storia contro Lulù Selassiè: la reazione di Clarissa e di Manuel Bortuzzo

Sonia Bruganelli ha condiviso dalla lapierdadelgf pagina Instagram che ha in seguito cancellato tutti i post, una storia in cui veniva mostrato il crollo di Lulù accompagnato dalle seguenti parole: “Ragazzi non è una critica, ma Lulù ha bisogno dell’aiuto di una persona competente e a mio avviso ha davanti un percorso molto lungo. Non mi sembra strano che stia avanti nuovamente adesso questa esplosione di sintoni perché non c’è l’oggetto della sua dipendenza/ossessione che è Manuel”.

Quest’ultima storia, poi, è stata cancellata dalla Bruganelli che ha, successivamente, pobblicato un’altra storia relativa al momento scrivendo: “Secondo me non si può giustificare ogni capriccio di Lulù. questa volta sono d’accordo con Nathaly Caldonazzo”.

LEGGI ANCHE —> Caos nella notte al GF Vip: minaccia di aprire la porta, volano parole grosse

Le parole di Sonia Bruganelli sono state commentate da Clarissa Selassiè. La sorella di Lulù, pur senza fare riferimento alla moglie di Paolo Bonolis, ha pubblicato il seguente post:

LEGGI ANCHE —> Manuel Bortuzzo, tre anni fa la sparatoria: le parole di papà Franco la crisi di Lulù

Manuel Bortuzzo, invece, è intervenuto attraverso la diretta Instagram dell’amico Davide Ismaele spiegando che, lunedì 7 febbraio, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, se ci sarà bisogno di difendere Lulù, lo farà a spada tratta.

Commento: “Prepariamoci al massacro di Lunedì..”

Davide: “Pure se dovessero dirle qualcosa, penso che Manuel la difenderà..”

Manuel: “Senza <Penso>!” 😉#fairylu #iostoconlulu pic.twitter.com/HUg6LFFsGc — BL 💐 (@rainbow20202020) February 4, 2022

Lunedì, dunque, Lulù sarà al centro della nuova puntata del Grande Fratello Vip per il crollo emotivo che ha avuto?