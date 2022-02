Alex Belli, nuovo colpo di scena: la scelta su Delia Duran

Nuovo colpo di scena da parte di Alex Belli: la sua scelta su Delia Duran

Alex Belli e Delia Duran sono la coppia più discussa del Grande Fratello Vip. Dopo i vari “baci artistici” con Soleil Sorge, l’espulsione dalla Casa, i continui tweet dedicati all’influencer e le poche parole d’amore per sua moglie, in questa coppia nessuno ci capisce più niente.

Da quello che abbiamo capito Alex e Delia hanno un amore libero, ma che comunque deve essere condiviso da entrambi i partner. Ecco che quindi le effusioni sotto le coperte di Belli con Soleil sono considerate un tradimento.

Inoltre, l’ex gieffino ha più volte detto di amare l’influencer e Delia è rimasta scioccata da questa rivelazione e decide di finirla ufficialmente con suo marito, almeno fino a quando rimarrà nella Casa.

Alex allora cerca di recuperare il loro rapporto e pubblica sul suo profilo Instagram il video del loro matrimonio e un messaggio d’amore per la sua amata Delia.

Non contento, però, pubblica dei tweet a favore di Soleil.

Insomma, l’attore si diverte proprio nel creare caos nelle nostre menti.

Ma ecco che arriva un nuovo colpo di scena nella soap opera. Alex Belli ha preso la sua scelta e chissà come la prenderà Delia Duran.

Ma vediamo insieme quanto è accaduto

Nuovo colpo di scena per Alex Belli: ha preso la sua scelta su Delia Duran

Chi capisce Alex Belli è bravo. Sua moglie Delia Duran gli ha appena detto che non vuole più stare con lui e l’ex gieffino pubblica un messaggio d’amore per lei su Instagram.

La cosa divertente è che tutti pensano che adesso Alex stia provando a recuperare il rapporto con sua moglie visto che quest’ultima è anche divenuta la preferita dal pubblico durante la puntata di lunedì 31 gennaio.

Invece, un nuovo colpo di scena arriva direttamente dalla bocca di Belli in un’intervista a Casa Chi. Sembra che l’ex gieffino abbia cambiato nuovamente versione dei fatti e anche il suo parere sul suo matrimonio.

“Se mi lascerà davvero? Allora, prima di tutto deve fare delle precisazioni. Lei non dipende da me: ha la sua vita, le sue cose. Quando dice che non ha un posto dove stare se mi lasciasse è una bugia, perché lei ha una stabilità economica, un mondo separato dal mio” rivela Alex riferendosi alla sua storia con Delia Duran.

“Adesso è libera di fare quello che vuole” ribadisce l’ex gieffino e continua: “Tutti dobbiamo fare la nostra strada e la propria vita. Se il nostro destino è quello di separarci ci separeremo. Se lei deve fare la sua strada, io sarò felice per lei“.

“Io devo solo accettare quelle che sono le sue decisioni e la sua volontà. Però è chiaro che si è raffreddato” rivela Alex Belli lasciando la decisione a Delia.

LEGGI ANCHE -> “L’uomo più bello del Grande Fratello Vip è lui”: la reazione delle donne

“Quando sono uscito dalla Casa di Cinecittà, ho trovato un’altra Delia, piena di incertezze e paure e questa cosa qui ci ha segnato inevitabilmente” aggiunge l’attore.

Chissà chi gliele avrà fatte venire queste insicurezze…

LEGGI ANCHE -> Bufera sul GF Vip, in onda il confessionale di Barù: le frasi dette fanno infuriare il web

Quando Alex è uscito dal GF Vip, ha incontrato una donna completamente diversa e questo ha messo in dubbio il suo sentimento. La cosa divertente è che è colpa dell’attore se Delia gli è apparsa sofferente, ma la persona ad avere dubbi sulla loro relazione non è la tradita, ma il traditore.

LEGGI ANCHE -> Alta tensione al Grande Fratello Vip: “Che siamo schiavi?”

“Se sono freddo con Delia è perché quando sono uscito ho trovato questa verità ad aspettarmi. Non sto dando colpe a nessuno, ma Delia non ha capito la mia complicità con Soleil. Non le è arrivata questa roba ed è entrata in un tunnel. Pensava che il mio amore per Sole potesse minare quello che avevamo (sottolineo le sue parole al passato) io e lei” conclude Belli.

Insomma, Alex Belli non si capisce proprio. Due giorni fa ha pubblicato un video di amore per Delia Duran e sembrava voler recuperare il loro rapporto e oggi “sbugiarda” sua moglie e dice che non la riconosce più. Mettiti l’animo in pace e dicci cosa pensi.

La coppia sta ottenendo sempre meno credibilità, perché i colpi di scena sono ogni giorno e sono pure incoerenti. Chissà cosa penserà Delia…

La mia speranza è che le donne della Casa facciano ragionare la Duran