Gemma Galgani e Tina Cipollari esagerano in studio: incredibile quanto accaduto

Gemma Galgani e Tina Cipollari sono acerrime nemiche da quando la dama torinese ha messo piede nello studio di Uomini e Donne.

Le loro litigate, gli scherzi e le sfide ormai fanno parte del dating show e i telespettatori si divertono molto a vedere gli scontri delle due donne.

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, però, Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno esagerato. E’ successo di tutto e di più in studio.

Tina Cipollari e Gemma Galgani esagerano in studio: “E’ destinata a stare da sola”

Sembrava una normale puntata di Uomini e Donne, ma è successo di tutto nel parterre femminile.

Gemma Galgani e Tina Cipollari esagerano davanti a Maria De Filippi e la scena è sorprendente.

La dama torinese ha fatto arrabbiare tanto Tina e quest’ultima minaccia più volte di uscire dallo studio se Gemma continuerà a rimanere a Uomini e Donne.

La Galgani stava frequentando Stefano, ma ha deciso di dargli un due di picche. Stefano non si perde d’animo e prova ad uscire con Giuliana.

L’appuntamento va molto bene e tra i due scatta anche un bacio anche se la donna ha detto di non aver provato le farfalle nello stomaco.

Stefano non fa troppo caso alla rivelazione di Giuliana, perché è troppo preso nel giudicare il comportamento di Gemma che secondo lui è troppo freddo e distaccato.

Ad esempio, durante un ballo, la dama torinese è rimasta molto distante da Stefano come se si sentisse superiore a lui.

La Galgani spiega il motivo del suo spostamento: Stefano e Tina che stavano ballando insieme esano molto vicini alla dama e rischiava di ritrovarsi una gomitata sul naso se avesse continuato a stargli vicino.

Per Stefano non è stata una grande puntata: non crede alle giustificazioni di Gemma e si deve mettere l’animo in pace perché Giuliana non è interessata a lui.

Ma non temere, ecco che scende le scale Gioia, una donna frizzante che si dice molto interessata all’uomo e Stefano è al settimo cielo.

Nel momento delle danze, Gemma decide di ballare con Franco che si trova in studio perché scese per Nadia.

“Ecco lei sul primo straccio che vede, ci si butta. Quando non ha uomini per lei, si batte sul primo malcapitato” commenta l’accaduto Tina.

Maria De Filippi placa subito gli animi e rivela che Franco ha un’ammiratrice, Carmela, che sente di avere molte cose in comune con lui.

Subito gli opinionisti si pongono contro Franco, perché non credono che lui abbia interesse per la dama e gli consigliano di pensarci bene prima di dire di sì ad un’uscita.

Gemma tenta di conquistare Franco rivelando di essere interessa a lui, ma il cavaliere la blocca subito e le dice di non essere attratto da lei.

Tina furibonda si scaglia contro Gemma e le due esagerano a Uomini e Donne. “Brutta, cattiva e maleducata. Sapete perché è così cattiva? Perché nessuno la vuole, è destinata a stare da sola. Io rimarrò fuori finché quella cafona starà qua” urla inviperita l’opinionista mentre esce dallo studio.

La Cipollari si è resa conto che mentre ballava, Gemma le ha portato via la sedia ed è lì che urla le parole sopra citate.

Ida Platano fa da paciere e va a recuperare la sedia smarrita per evitare che Tina e Gemma esagerino di nuovo.

Gemma Galgani e Tina Cipollari non hanno un senso del limite, ma è proprio per questo motivo che fanno tanto ridere insieme. Sanno che spesso esagerano, ma finché Maria De Filippi ride assieme a loro, tutto va bene