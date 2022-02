Ex Uomini e Donne vuota il sacco: “Ecco cosa ha fatto Maria De Filippi con me”

L’ex protagonista di Uomini e Donne vuota il sacco e fa una rivelazione importante sul programma: “Ecco cosa ha fatto Maria De Filippi con me”

Il suo addio a “Uomini e Donne” fa ancora discutere, perche il pubblico si era affezionata a lei, la “Dama romana”. Il suo fascino ha lasciato un vuoto nel dating show di Canale 5, ma lei ormai la sua scelta l’ha fatta. Ha deciso di andare via assieme al suo “cavaliere“, Fabio Mantovani, col quale ha iniziato una storia d’amore.

E ora che non fa più parte del programma di Maria De Filippi, sembra aver trovato il coraggio di parlare a cuore aperto, anche nei confronti della conduttrice. “Maria è cambiata nei miei confronti, ha permesso a Gianni Sperti di fare accuse molto pesanti nei miei confronti”. Le sue parole arrivano da “PiùDonna”, dove la donna è stata intervista.

Uomini e Donne, la dama punta il dito contro il programma di Maria De Filippi

“Sono stata solo sei mesi a Uomini e Donne – ha spiegato l’ex protagonista – per me il programma è come fosse stato diviso in due parti. L’ultima della scorsa stagione è stata bella e divertente. Questo fino all’estate. Poi le cose sono cambiate, il gioco è diventato più pesante”.

Parliamo dell’affascinante Isabella Ricci e delle accuse che ha rivolto: “Sono iniziate ad arrivare bugie e menzogne di ogni tipo”.

“A queste persone si è aggiunto anche un opinionista. Una persona che conosce bene il programma – ha spiegato Isabella – coninuavano ad accusarmi di essere in studio solo per la visibilità, ma io sono 40 anni che faccio il mio lavoro e non voglio mettermi in mostra. Il mio intento era soltanto divertirmi”.