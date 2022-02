Hanno vinto Sanremo nel 1997: ecco cosa fanno oggi

Hanno vinto l’edizione del 1997 del Festival di Sanremo, sorprendendo tutti. Ecco cosa fanno oggi e come è cambiata la loro vita rispetto a quel periodo magico



Sono entrati nella storia del Festival di Sanremo, perché hanno vinto l’edizione del 1997 sorprendendo tutti. Pur essendo di fatto sconosciuti, grazie a un curriculum di un certo livello entrarono nella categoria “big” e vinsero al primo colpo. Una canzone obiettivamente bella, che divenne rapidamente un tormentone durato per anni.

Sembravano destinati a una carriera incredibile, fatta di grandi successi: in realtà, dopo la canzone trionfatrice sono riusciti a fare poco o nulla. Sono passati rapidamente nell’oblio, fino a sparire (o quasi) dalle scene. La curiosità è che hanno tentato di partecipare alle successive edizioni del Festival, senza mai riuscire a essere scelti per la kermesse. Addirittura, loro stessi hanno spiegato che le loro canzoni sono state scartate per ben 25 anni di fila. Eppure continuano a insistere.

Avevano trionfato a Sanremo, ma poi tutto è cambiato

C’è curiosità, oggi, per sapere cosa fanno oggi dopo un successo così intenso ma altrettanto breve. Continuano a dedicarsi alla musica, suonando in vari concerti e appoggiandosi al grande successo di ormai tanti anni fa.

Leggi anche – Drusilla Foer, eleganza e fascino a Sanremo 2022: quello che non sapete di lei

E perché no, hanno iniziato a prenderla con un po’ di spirito e ironia, anche se non manca (in passato è stato così) per una carriera che non ha più preso piede. La “colpa”, forse è anche dei vari direttori artistici di Sanremo, che li hanno esclusi per così tante volte.

Leggi anche – Sanremo 2022, i colpi di testa di Amadeus: clamorosi big scartati

Ma di chi si tratta? Parliamo dei “mitici” Jalisse, che in un modo o nell’altro sono ancora piuttosto famosi. E non a caso di recente si sono sfogati su Facebook spiegando l’ennesima esclusione dal Festival di Sanremo.