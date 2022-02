GF Vip daytime 4/2/22, un voto scatena la guerra nella Casa: amicizia al capolinea

Al GF Vip l’amicizia tra i due concorrenti sembra essere arrivata al capolinea. Un voto ha creato una divisione tra loro.

Il daytime del GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani e con tanti colpi di scena anche se questa sera manca la diretta con Alfonso Signorini su canale 5. La produzione ha informato i vipponi che si riprende la radio a loro dedicata e questa volta è il turno di Lulù Selassiè insieme alle sue compagne di viaggio.

Quest’ultima però nel vedere le canzoni scelte dal pubblico si infuria con Sophie Codegoni, accusandola di non aver inserito una canzone che parli del suo amore on Manuel Bortuzzo. L’ex tronista di Uomini e Donne le ha spiegato più volte che i pezzi non sono stati scelti da lei, ma dal pubblico. La Princess però non ne ha voluto sapere e non ha voluto prendere parte all’evento per poi presentarsi dopo 40 minuti.

Il tutto non è finito qui perché la Selassiè ha iniziato a discutere con Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo per la posizione in cui sedersi per poi scoppiare in lacrime. Il suo atteggiamento, per cui poi ha chiesto scusa, inizia a stufare gli altri concorrenti del GF Vip che trovano il tutto alquanto bambinesco ed infantile.

Katia Ricciarelli prende le distanze da Manila Nazzaro: amicizia al capolinea?

Dopo il crollo di Lucrezia Selassiè al Grande Fratello Vip, si passa ovviamente al triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Proprio quest’ultima prende le difese dell’ex stella di Centovetrine, accusando sua moglie di essere poco sincera e di marciarci sopra soltanto per avere una maggiore visibilità all’interno di questo programma.

Katia Ricciarelli invece si dice delusa proprio da Belli, convinta che abbia plagiato sia Soleil che sua moglie Delia, prendendo in giro tutti durante il corso del suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

Continuano i tentativi di Jessica Selassiè nel voler conquistare Barù. La Princess sta provando in tutti i modi a farlo ingelosire, ma questi piani e strategia non sembrano funzionare. Tant’è che lui le conferma di pensare che dal suo punto di vista lei starebbe bene al fianco di Gianmaria Antinolfi, che ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip durante la scorsa diretta con Alfonso Signorini.

Le incomprensioni nella casa più spiata d’Italia continuano a causa dei voti relativi ai concorrenti da mandare in lizza per la finale. Manila Nazzaro ha votato Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli ci è rimasta male perché era convinta che candidasse lei considerando che sono molto amiche e che con l’ex ragazza di Non è la Rai non c’è mai stato questo grande rapporto.

Manila non sente di aver sbagliato e prosegue dritta per la sua strada.