Uomini e Donne puntata 4/2/22, le bugie hanno le gambe corte: la redazione smaschera tutti

A Uomini e Donne le bugie hanno le gambe corte e la redazione di Maria De Filippi è pronta a smascherare tutti.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani per l’ultimo appuntamento di questa settimana ed ovviamente si continua con la segnalazione su Eleonora. La corteggiatrice di Luca Salatino smentisce le accuse ricevute, ma chi ha telefonato ha inviato le prove di quanto sostiene, allegando la foto del citofono dell’abitazione con cui vivrebbe con il suo compagno. Lei nega, ma ormai il tronista non si fida più di lei e la elimina.

In studio nessuno sembra credere alla sua versione dei fatti e Luca a malincuore preferisce proseguire in questo modo il suo percorso. Per una possibile coppia che si rompe, si passa ad una di cui il sentimento va a gonfie vele. In studio, infatti, ospiti dalla puntata tornano Isabella Ricci e Fabio.

La coppia è pronta a raccontare il loro amore, ma prima la dama ha bisogno di levarsi qualche sassolino dalla scarpa ed inizia un confronto con Gemma Galgani e Gianni Sperti ed ovviamente non manca l’intervento di Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Massimiliano non convince: versioni contrastanti in studio

Isabella Ricci negli studi del Trono Over di Uomini e Donne svela che la relazione con Fabio prosegue a gonfie vele ed a questo punto Gemma Galgani prende la parola e vuole chiarire alcune cose. La dama di Torino non ha apprezzato alcune dichiarazioni della sua rivale, che precisava come lei non si sia emozionata di fronte alla sua scelta quando ha pianto per tutti in questo studio.

La Galgani ci tiene a precisare che le sue lacrime non sono a comando e che sarebbe stato falso da parte sua commuoversi, considerato che a quel tempo non andavano d’accordo. Isabella sottolinea come lei abbia pianto per chiunque, ma lei rimane nel suo pensiero. La dama sottolinea anche come molti avessero dubitato della sua sincerità, insinuando che fosse interessata soltanto alla popolarità che deriva dal programma e non a trovare l’amore.

Isabella fa notare che i fatti hanno dimostrato l’esatto contrario ed a questo punto interviene Gianni Sperti, che comprende che queste parole sono rivolte a lui. L’opinionista precisa che lui si è limitato a commentare il percorso fatto al Trono Over di Uomini e Donne, invece lei sarebbe andata sul personale. La dama non è dello stesso parere e Tina stoppa il tutto, affermando che è inutile pensare al passato.

La puntata si chiude con Nadia e Massimiliano. Lui appare decisamente poco chiaro in quanto in studio dice di voler proseguire la conoscenza con lei, mentre alla redazione rivela di volersi guardare intorno. Quale sarà mai la veritè?