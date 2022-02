Test: dimmi come mangi la pizza e ti dirò la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono cinque modi di mangiare la pizza. Quale si avvicina di più alle tue abitudini? Come mangi la pizza? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Prima il centro (1): sei una persona che ha fatto delle rinunce nel corso della sua vita. Quando pensi che un traguardo sia troppo difficile da raggiungere, non lotti fino alla fine ma preferisci mollare e provare con qualcosa di più facile. Non ti piacciono le sfide complicate.

Prima il bordo e poi il centro (2) : sei una persona che impara sempre qualcosa dopo un’esperienza importante. Le disavventure che ti hanno segnato ti permettono di affrontare il futuro con un’esperienza che prima non avevi.

: sei una persona che impara sempre qualcosa dopo un’esperienza importante. Le disavventure che ti hanno segnato ti permettono di affrontare il futuro con un’esperienza che prima non avevi. Come capita (3) : se mangi la pizza senza un ordine preciso, vuol dire che sei una persona che non ama gli schemi. Sei imprevedibile, cambi spesso opinione e ti arrabbi molto facilmente. A volte allontani una persona importante anche per motivi futili.

: se mangi la pizza senza un ordine preciso, vuol dire che sei una persona che non ama gli schemi. Sei imprevedibile, cambi spesso opinione e ti arrabbi molto facilmente. A volte allontani una persona importante anche per motivi futili. Tagli la pizza a spicchi (4) : sei una persona molto precisa. Preferisci ragionare bene prima di prendere una decisione importante. Programmi ogni cosa, non ami le sorprese e sei molto razionale. Vai in crisi se qualcosa non va come l’avevi prevista.

: sei una persona molto precisa. Preferisci ragionare bene prima di prendere una decisione importante. Programmi ogni cosa, non ami le sorprese e sei molto razionale. Vai in crisi se qualcosa non va come l’avevi prevista. La pieghi in quattro parti (5): sei una persona ansiosa. Vai sempre di fretta, chi ti vede da fuori è convinto che tu abbia tantissimi impegni. Invece non è così, sei sempre preso da tante cose contemporaneamente e non riesci ad organizzare al meglio il tuo tempo.

Leggi anche – Test: dimmi come incroci le mani e scoprirai la tua vera personalità

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, come mangi la pizza? Il profilo corrisponde al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.