La vita fa il suo corso, ma non è facile accettare la scomparsa di una persona cara, figuriamoci se si tratta del papà. Cristina Marino è una nota attrice ed influencer attiva nel mondo del web, infatti al suo seguito ha tantissimi fan. Proprio questi ultimi, sono rimasti senza parole per la dedica commuovente.

Riuscire a trattenere le lacrime sembra impossibile, perché non si accetterà mai di dire addio a qualcuno. Il papà per Cristina Marino è sempre stato un punto di riferimento costante, un faro nella sua vita. Le è stato vicino in tutti i suoi momenti, belli e brutti, ma adesso è arrivato il momento di dire addio. La confessione fatta sotto gli occhi di tutti i fan è davvero speciale, rivela tutto l’amore del mondo, quello incondizionato.

L’attrice è molto amata dai fan con i quali ha sempre mantenuto un rapporto diretto, ma tutelando la privacy della propria famiglia. Cristina Marino è lieta a chi la segue e sostiene, ma ha fatto di recente delle dichiarazioni forti per quanto riguarda il rispetto della sua riservatezza. Insieme a Luca Argentero formano una coppia invidiata, ma senza dubbio sono pieni d’amore.

Più volte ha criticato chi l’ha attaccata senza motivo. L’esempio lampante è quando ha inveito contro fan troppo invadenti, affermando che a nessuno interessa la faccia di sua figlia! La vuole proteggere dal mondo, perché oltre ad essere figlia di gente famosa, è pur sempre una bambina che ha bisogno di tranquillità per crescere felice, non con addosso i paparazzi.

Non sempre le piace far trasparire tutto, ma oggi si è raccontata nel web. Rivela la fonte del suo dolore e l’addio che l’ha travolta nel profondo dell’animo.

Cristina Marino: la dedica che lascia un nodo in gola

Così tra una lotta e l’altra, la showgirl dimostra una grinta da vendere. Del resto per avere questo stile di vita con tanti agi, lo conferma la loro casa è bellissima “da nababbi”, ha dovuto sudare e lavorare tanto. Arrivare a grandi traguardi non è facile, ma non impossibile. Senza dubbio un valido alleato, o meglio tra i più importanti sostenitori c’era suo il papà, scomparso pochi giorni fa e per cui ha voluto compiere un gesto toccante.

Il 2 febbraio 2022 è il giorno della morte del papà. La situazione è triste, infatti lo stesso Luca Argentero che sarebbe dovuto essere ospite al Festival di Sanremo, non si è sentito di presentarsi. Ha preferito stare accanto alla moglie, la quale è sprofondata in un grande dolore, ma soprattutto tanta gratitudine.

Di avere avuto un uomo così speciale come papà. La foto è stata condivisa dall’attrice sul proprio canale Instagram, dedicandogli queste parole:

“Grazie papà perché ci hai insegnato che cos’è l’amore, ci hai insegnato cosa vuol dire prendersi cura di qualcuno.

E tu a prenderti cura degli altri eri un campione.

E io papà ti dico grazie dal profondo del mio cuore, perché sono certa che poche persone al mondo hanno avuto la fortuna si sentirsi amati, protetti e coccolati come mi sono sentita io.

Tanto eri tu, tanta era la tua grandezza.

TANTO è il nostro amore.”

Insomma, è la celebrazione di un amore incondizionato e tanto potente, da superare qualsiasi dimensione. I propri cari, resteranno sempre nei ricordi custoditi nel cuore.