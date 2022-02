Sanremo 2022 anticipazioni, Amadeus vizia il pubblico: nomi bomba all’Ariston

By

Stasera la quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Regina della puntata a fianco di Amadeus sarà Maria Chiara Giannetta. Questa sarà la serata dedicata ai duetti e alle cover

Ultime curve per il Festival di Sanremo edizione 2022. Questa è la penultima serata della kermesse, che sta avendo uno straordinario successo con ascolti da record. Domani sera sarà eletta la canzone vincitrice, mentre stasera è tempo di cover e duetti. Un’altra occasione per sentire i cantanti in gara prima del gran finale.

A fianco del conduttore Amadeus ci sarà Maria Chiara Giannetta, ma saranno tantissimi gli ospiti della serata. Il fulcro, come sempre, riguarda la musica: ognuno dei 25 cantanti in gara canterà una canzone del periodo che va dagli anni 60 ai 90, e potrà avvalersi di un ospite che canterà con lui.

Sanremo 2022, la serata delle cover promette spettacolo

Non tutti i cantanti hanno scelto di fare duetti, ma la maggioranza sì, e i nomi sono altisonanti. Sul palco dell’Ariston vedremo Gianluca Grignani, Arisa, Francesca Michielin, Fiorella Mannoia e Nek, tra gli altri. Sulla nave “Costa” canteranno i Pinguini Tattici Nucleari, e come sempre non mancheranno tantissime sorprese.

Sanremo 2022, la serata delle cover: l’elenco delle canzoni e i duetti