Test: scegli una fiamma e scopri come sei in amore

Scegli una fiamma e scopri chi sei in amore con questo semplice test

Quando pensi all’amore, pensi alla passione. Ecco perché spesso a questo sentimento viene associato il calore e la scottatura dato dalle fiamme.

L’amore scalda, è forte e dà vita proprio come il fuoco.

La fiamma però può anche ipnotizzare e finire per bruciarti, infatti mai scherzare con il fuoco. Stessa cosa vale anche per l’amore: può darti tanta energia e sicurezza, ma anche scottare con il passare del tempo.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test della fiamma per scoprire come sei in amore. Inoltre, San Valentino si avvicina e i cuori e il romanticismo ci circondano ogni giorno.

Iniziamo a divertirci!

Test della fiamma: scegline una e scopri chi sei in amore

In questo test della fiamma ti mettiamo di fronte a cinque opzioni. Scegli quella che più ti attrae e leggi la risposta equivalente al numero della tua scelte.

Solo così potrai scoprire come sei in amore.

Vediamo l’immagine e occhio a non bruciarti

1) Uno

Tu ami la passione e tutto ciò che ti dà brividi. Cerchi emozioni forti, ma che ti diano stabilità.

Diciamo che sei alla ricerca di qualcosa di veramente raro; è difficile non entrare nella routine dopo un periodo di relazione finendo per perdere tutto ciò che riguarda la passione e l’attrazione.

Cerca di preoccuparti anche del dialogo. Questo è un ottimo modo per mantenere la complicità e può ricreare quella fiamma dei primi giorni.

2) Due

In amore tu sei una persona che preferisce dominare. Ti piace ammirarti e per questo sei un po’ narcisista anche in una relazione.

Occhio però, perché potresti far sentire il tuo partner oppresso. Finirai per far diventare il fuoco dell’amore, un luce fioca.

3) Tre

Se questa è la tua scelta allora per te l’amore è fondamentale e sei motivato nel trovare la tua anima gemella.

Per te amore vuol dire passione e quando ti innamori il tuo cuore brucia e balla. Stai attento però! Potresti scottarti e finire per provare solo delusione, ma questo è il rischio in amore.

4) Quattro

Sei una persona a cui piace giocare in amore. Hai una fervida immaginazione e sai come conquistare il tuo partner ogni giorno. Riesci ad avere delle attenzioni dolci e importanti per il tuo compagno.

L’amore è un sentimento che va coltivato a partire dai piccoli gesti. Solo così riuscirai a costruire un rapporto solido, vero e duraturo.

5) Cinque

La tua scelta rivela che sei una persona che ha un po’ paura dell’amore. Non ami buttarti in amore, perché hai paura di bruciarti ancora prima di saltare.

Cerca di lasciar andare il tuo passato e tutte le tue sofferenze. Inoltre, ti conviene parlare di più dei tuoi sentimenti con il tuo partner. Il qualsiasi caso, ti sarai tolta un peso dallo stomaco