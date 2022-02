“Mi avete isolata”: la vippona sbotta e si sfoga così al GF Vip

La vippona sbotta e si sfoga al GF Vip: “Mi avete isolata“

Il Grande Fratello Vip continua ad andare avanti. I giorni passano e la finale è sempre più vicina. Lunedì 7 febbraio scopriremo finalmente chi sarà il primo finalista.

Con l’avvicinarsi della fine del programma, ogni concorrente ha deciso di seguire una strategia specifica. In questo momento è normale che qualcuno si impermalosisca per le scelte e le nomination fatte.

Proprio una vippona è delusa dal comportamento di quelle che riteneva sue amiche fino a qualche giorno fa. “Mi avete isolata” dice infastidita la gieffina e si sfoga a cuore aperto al GF Vip.

Scopriamo di chi si tratta e cosa è accaduto nella Casa

Manila Nazzaro sbotta e si sfoga al GF Vip: “Mi avete isolata“

Manila Nazzaro, ex Miss Italia, si trova nella Casa del Grande Fratello Vip da più di quattro mesi.

In questo periodo, la gieffina ha stretto un legame forte con la cantante Katia Ricciarelli e l’influencer Soleil Sorge per cui si è sempre esposta e le ha difese come ha potuto.

Da complici, sono però divenute fredde tra di loro, soprattutto dopo l’ingresso della moglie di Alex Belli, Delia Duran.

Proprio per questo loro allontanamento, Manila decide di raggiungere Katia nella sua stanza per chiarire la situazione una volta per tutte.

Katia interviene così: “A me piaceva il nostro trio“. La Ricciarelli sente la mancanza della loro amicizia e vorrebbe tornare a vivere la spensieratezza di quei giorni che ora sembrano tanto lontani.

“Anche a me piaceva, ma ci dovevamo capire” controbatte severa Manila. La gieffina prova dispiacere per questa situazione, soprattutto perché lei ha sempre provato a comprendere e giustificare i comportamenti di Soleil, mentre l’influencer non si è comportata in egual modo con lei.

Manila si è avvicinata a Delia, perché condividono il letto e soprattutto perché la gieffina si è rivista molto nel dolore della Duran. Hanno dei punti in comune caratterialmente ed è per questo che ha preferito avvicinarsi a lei piuttosto che rimanere distante come ha fatto Soleil.

“Io non l’ho isolata” aggiunge Manila. Il fatto che abbia creato un legame con Delia, non cancella tutto quello che ha vissuto con la Sorge.

Soleil però ha preso questo gesto come un tradimento dell’amica.

“Mi avete isolata voi che mi avete fatto muro” precisa la Nazzaro. L’ex Miss Italia ha deciso di andare a chiarire con Katia, perché lei è una donna più matura e proprio per questo si sarebbe aspettato lo stesso comportamento da Soleil.

L’influencer invece ha direttamente tolto il saluto a Manila e non vuole assolutamente chiarire con lei.

Ma ecco che Katia e la gieffina iniziano a parlare in modo più specifico del loro allontanamento. Manila pensa che Katia ci sia rimasta male quando lei ha nominato Miriana come sua candidata alla finale.

“Sapevano che gli altri ti avrebbero votata” confida l’ex Miss Italia. Era convinta che Katia ce l’avrebbe fatta anche senza il suo voto e voleva fare un elogio alla sua amicizia con la Trevisan che le è sempre stata accanto nonostante abbiano avuto delle conoscenze totalmente diverse.

“Lei è stata bastonata in maniera eccessiva e cattiva in certi momenti” si sfoga la vippona.

“Il fatto che io non ti abbia candidata alla finale non vuol dire che io non voglia stare fino all’ultimo giorno con te qua” ribadisce Manila a Katia. Il loro affetto rimane indissolubile.

La Ricciarelli accetta le sue scuse ed è disposta a metterci una pietra sopra. Alla fine si tratta di un gioco e non ha senso litigare per questo quando c’è un’amicizia che durerà anche fuori dal reality show.

Manila Nazzaro si sfoga e Katia Ricciarelli ascolta. Quest’ultima non si sta esponendo in modo molto coerente, a mio parere. Più volte parla male della gieffina quando è in compagnia Soleil e poi si professa grande amica di Manila.

Sempre più maschere cadono al GF Vip