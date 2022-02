Rissa sfiorata a Uomini e Donne: la reazione di Maria De Filippi

A Uomini e Donne i toni si sono alzati e non poco. Durante le nuove registrazioni è stata sfiorata la rissa in studio.

Uomini e Donne sa come tenere incollati i telespettatori al piccolo schermo nostrano e le anticipazioni del programma non fanno altro che far crescere la curiosità sulle puntate non ancora trasmesse. Come ad esempio nelle scorse ore quando la pagina Il vicolo delle news ha rivelato in anteprima agli utenti della rete che cos’è successo durante l’ultima registrazione del programma e mantenetevi forte perché di cose ne sono successe.

Oltre alle varie dinamiche createsi tra i corteggiatori a livello sentimentale, c’è stato un episodio che non è affatto passato inosservato in quanto in studio è stata sfiorata la rissa tra due cavalieri. Il tutto è partito con una banale richiesta di poter ballare le note di una canzone, ma sembrerebbe che dietro questa banale richiesta ci sia molto di più. Scopriamo insieme che cosa dicono le anticipazioni di Uomini e Donne a riguardo.

Armando e Biagio sfiorano la rissa al Trono Over di Uomini e Donne

Il tutto sarebbe partito con il cavaliere Biagio che avrebbe chiesto alla redazione di Uomini e Donne di poter ballare sulle note di una canzone napoletana. A questo punto interviene il suo compagno di viaggio Armando Incarnato che lancia una grave accusa nei suoi confronti.

Secondo Armando, infatti, l’altro cavaliere sarebbe stato pagato dall’artista per far sponsorizzare il brano durante la messa in onda del programma ed è alquanto certo di quello che dice perché la stessa cosa sarebbe stata richiesta anche lui ma avrebbe gentilmente declinato il tutto perché poco corretto nei confronti della redazione.

Biagio nega ogni cosa, affermando di non essere stato pagato per richiedere tale canzone in studio, ma i toni tra i due si alzano e non di poco. Tant’è che chi ha avuto modo di poter parte al programma ha ammesso che è stata sfiorata la rissa a Uomini e Donne, ma come si comporterà Maria De Filippi di fronte a questo episodio?

Molto probabilmente la conduttrice, facendo riferimento ad episodi simili accaduti negli studi Elios di Roma, deciderà di non mandare in onda queste immagini, data anche l’ora in cui viene trasmesso il programma, ma sicuramente verrà fatto qualche accenno alla questione e bisognerà verificare se le accuse di Armando fatte ai danni di Biagio sono fondate o meno.

Biagio è stato pagato per sponsorizzare il brano in questione oppure no? Ai posteri l’ardua sentenza, ma in molti sembrano dubitare della sua sincerità.